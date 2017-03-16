Блокада Донбасса, Порошенко и разрыв шаблона

Василий Стоякин, обозреватель

Президент и премьер настойчиво убеждали публику, что блокада не выгодна Украине. Многие им даже поверили. Но 15 марта состоялось заседание СНБОУ, на котором было принято решение – блокировать дальше. Уже силами государства.

Какая же мотивация президента? Обратимся к его выступлению на заседании Совета.

Исторический экскурс

Начал президент с суровой критики "так называемой блокады Донбасса, безответственного антигосударственного поведения ее организаторов и синхронизированных с ними действий оккупантов" (сразу отмечу важный момент – Порошенко не назвал агентов Путина агентами Путина, а просто безответственными людьми).

Стратегия государства состоит в том, чтобы вернуть "оккупированные территории", а именно для этого были сохранены ограниченные связи с предприятиями "по ту сторону линии столкновения", причем конкретно с теми, которые остались в украинском правовом поле и платят военный сбор. "Подобное взаимодействие удерживало на украинской орбите как минимум сотни тысяч жителей оккупированных территорий" и позволяло сгладить экономические проблемы.

Соответственно, блокада имела крайне негативный эффект, поскольку "оказать кардинальное влияние на оккупантов она не способна" т.к. граница с Россией все равно остается открытой. Блокировщики ослабили влияние Украины, усилили "привитые российской пропагандой страхи среди наших соотечественников" (надо понимать, что обстрелы украинских городов украинской артиллерией и обещания самого президента, что дети Донбасса будут сидеть в подвалах, никаких страхов не "привили"), "не вернули ни одного пленного" (о пленных блокировщики забыли буквально на второй день). В общем – "не содействовали восстановлению территориальной целостности Украины, а, напротив, еще более усложнили эту задачу".

Самое же главное состоит в том, что безответственные люди требуют принять закон об оккупированных территориях, что означает отказ от Донбасса и разрушит Минский процесс, приведет к снятию санкций с РФ и "мы останемся один на один с агрессором на фоне неминуемой эскалации военных действий".

Тут, кстати, президент лукавит, причем – сильно.

Во-первых, действительно есть точка зрения, в соответствии с которой Киеву надо отказаться от Донбасса, но я не уверен, что заявления президента о неприемлемости этой идеи – последовательная позиция, а не риторика. По-моему ему Донбасс тоже не нужен, но не нужно и юридическое признание отказа от этой территории, поскольку это будет иметь массу неприятных последствий в первую очередь для него самого – слабину в деле противостояния "путинской агрессии" сейчас демонстрировать не ко времени.

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Во-вторых, закон об оккупированных территориях сам по себе не означает отказа от них. Это следует из названия. И не думаю, что закон о восстановлении территориальной целостности будет чем-то отличаться от предлагаемого "Самопомичью".

В-третьих, с начала года президент сделал столько заявлений, которые категорически не соответствуют Минским соглашениям (и, более того, эти заявления находят полное отражение в действиях украинской делегации в Минске), что в его опасения не очень-то верится. Не стал бы он делать такие заявления, не имея полной поддержки со стороны США. А поддержка (причем неоднократно публично высказанная) есть. Блокада – только одна из составляющих отказа Украины от Минска.

И, кстати, было бы все так страшно, президент уже давно отдал бы приказ "зачистить" блокировщиков.

Что делать

Практически без перехода президент перешел к обоснованию необходимости блокады, которую он так решительно разоблачил.

Оказывается, "власть оперативно услышала критику" и еще 16 февраля сократила перечень провозимых через границу товаров.

Затем он приступил к описанию "новой реальности", созданной "благодаря общим усилиям блокадников и террористов".

Во-первых, обострилась обстановка на фронте (отмечу, что обстановка обострилась до начала блокады, о чем Верховный главнокомандующий должен интуитивно догадываться).

Во-вторых, были признаны паспорта "так называемых республик" (тоже не совсем так, тут вина украинской власти, не решившей проблему с документами).

В-третьих, были конфискованы украинские предприятия. Естественно, что с этим моментом все плюсы сохранения отношений с Донбассом обнуляются. Военный сбор заводы платить уже не будут…

В этой ситуации блокада уже нужна, поэтому ее будут проводить, но уже силами государства и как бы нехотя. Правда, активисты могут принять участие в процессе – "правительство уже предусмотрело создание мобильных контрольных групп".

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"Ручные" эксперты Банковой уже начали шпарить по новым "темникам" – теперь, дескать, Киев может заявить, что ввел блокаду в ответ на "национализацию" украинских предприятий в ЛДНР, а не "национализация" в ответ на блокаду. Вообще – гениальное решение. Надеюсь у украинских "дипломатов" хватит ума не заявлять публично, что украинские власти не контролируют ситуацию в стране…

Это даже не диалектика, а просто разрыв шаблона из серии "попробуй отличить патриота от титушки".

Кто виноват

Виноваты, понятно, безответственные политики. Конкретно названы:

— "Самопомич" (напомню, что Семенченко и Егор Соболев – члены фракции, а Парасюк – просто галичанин, служивший в одном из добробатов, связанных с Коломойским);

— "Батькивщина" (которая вообще участия в блокаде не принимала, но оказывала моральную поддержку – что там в Конституции сказано насчет свободы слова?);

— Садовый ("разве дело таким вот образом отвлекать внимание от провалов своего лидера, который за два с половиной мэрских срока не смог решить острого коммунального вопросы и буквально засыпал мусором красивый европейский город Украины?");

— Парасюк ("народный депутат среднего рода").

Политическим силам президент пообещал выставить счет за нанесенный экономике ущерб, а Парасюку грозит дело за нападение на полицейских.

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Отдельно "Самопомочи" было заявлено, что она исключается из числа "демократических, либеральных и реформаторских" политических сил. Если честно:

— только в украинском абсурдистане это кубло "циничных бандер" вообще могло быть записано в "демократы";

— "Самопомич" вряд ли чем-то радикально отличается от "Народного фронта", например.

Версии

Мне кажется, что сейчас существуют две основные версии произошедшего.

Первая – попытка переворота (ее, например, выдвинул популярный публицист Александр Зубченко. По этой версии речь идет о попытке Садового и Коломойского свергнуть Петра Порошенко, обвинив его в "торговле с агрессором". Но Порошенко своих противников переиграл.

Версия имеет право на существование.

Вторая, моя собственная версия, состоит в том, что действия блокировщиков с самого начала контролировались Банковой (так же, как это было в случае с блокадой Крыма). Интересный момент – отсутствие среди виноватых Семенченко/Гришина, который, собственно, был инициатором блокады (опять же, напомню, что агентами Путина организаторов блокады не назвали).

При помощи блокады президент бил по Ахметову и другим "металлургическим баронам", ЛДНР и Минску. Заодно, видимо, шли переговоры с Садовым относительно участия "Самопомочи" в коалиции, нуждающейся в срочном обновлении. Однако Садовый, судя по всему, выдвинул неприемлемые условия (отсюда – нескрываемое разочарование в словах президента, при том, что эта партия давно уже вышла из коалиции). И, может даже, был заподозрен в первом варианте.

Итог, однако, от избранной версии не меняется – президент все равно смог решить большую часть своих задач. Разве что коалиция опять "повисла в воздухе" (из доступных для переговоров сил осталась только Радикальная партия Ляшко).