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    ДНР: транспортная блокада Донбасса - "умышленная сепарация территорий"

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    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (112)

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    По мнению Натальи Никоноровой, установление Киевом полной транспортной и экономической блокады - "де-факто и де-юре прямой отказ правительства Украины выполнять взятые на себя обязательства по минским соглашениям".
    Блокпост силовиков на въезде на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса. Архивное фото
    Лаура Литвиненко/Facebook

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Исполняющая обязанности главы МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики, представитель ДНР в политической подгруппе Наталья Никонорова считает, что решение Киева о полной транспортной блокаде Донбасса означает отказ властей Украины выполнять минские соглашения.

    Ранее СНБО Украины заявил о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. 

    Петр Порошенко на заседании СНБО
    twitter.com/poroshenko
    Украина: "официальная" блокада Донбасса в день заседания контактной группы

    "Установление Киевом полной транспортной и экономической блокады наших территорий — это де-факто и де-юре прямой отказ правительства Украины выполнять взятые на себя обязательства по минским соглашениям", — сказала Никонорова РИА Новости.

    По ее словам, полная блокада со стороны Киева не только нарушает права и свободы людей, но и нацелена на уничтожение населения Донбасса. "Ультиматум украинских властей — уже открытое отступление от подписанных документов в Минске: вместо выполнения Комплекса мер и реинтеграции на основании действующего закона об особом статусе — мы видим только официальное отторжение и умышленную сепарацию наших территорий", — заявила Никонорова.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. 

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