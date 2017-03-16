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    Общество

    Не нам блокаду объявили, а мы - Захарченко

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    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (112)

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    Глава самопровозглашенной ДНР назвал объявленную Донбассу официальную блокаду со стороны Киева "внутренним делом Украины". При этом он добавил, что ДНР не намерена "больше торговать с Украиной".
    Глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина, Максим Грознов. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко считает, что объявленная Донбассу блокада со стороны Украины не волнует жителей ДНР и является внутренним делом самой Украины.

    Петр Порошенко на заседании СНБО
    twitter.com/poroshenko
    Украина: "официальная" блокада Донбасса в день заседания контактной группы

    "Это внутреннее дело Украины. Пусть что хотят, то и делают. Мы сами не планируем больше торговать с Украиной. Не нам блокаду объявили, а мы", — сказал Захарченко журналистам в Симферополе.

    По его словам, основная задача властей непризнанной республики — сделать предприятия народными. "Украина в наши планы не входит", — сказал Захарченко.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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