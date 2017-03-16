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    Порошенко поручил Данилюку подсчитать потери от блокады Донбасса

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    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (104)

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    Глава государства, говоря о несанкционированной торговой блокаде, заявил, что правительство должно "проинформировать общество о цене, которую Украина заплатит за эти безответственные решения".
    Петр Порошенко
    Украинское фото

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Правительство подсчитает потери от несанкционированной торговой блокады в Донбассе и обнародует сумму, заявил президент Украины Петр Порошенко.

    Заседание СНБО при участии президента Украины Петра Порошенко
    УНИАН
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    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

    "Было поручено министру финансов Александру Данилюку подготовить расчеты для правительства, и правительство должно сейчас, просчитав, минимизировав потери, проинформировать общество о цене, которую Украина заплатит за эти безответственные решения", — заявил Порошенко в интервью украинским телеканалам.

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    Напомним, в среду на экстренном заседании СНБО принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 15 марта и будет действовать, пока "национализированные" предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. 

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