Порошенко поручил Данилюку подсчитать потери от блокады Донбасса

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Правительство подсчитает потери от несанкционированной торговой блокады в Донбассе и обнародует сумму, заявил президент Украины Петр Порошенко.

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В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

"Было поручено министру финансов Александру Данилюку подготовить расчеты для правительства, и правительство должно сейчас, просчитав, минимизировав потери, проинформировать общество о цене, которую Украина заплатит за эти безответственные решения", — заявил Порошенко в интервью украинским телеканалам.

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Напомним, в среду на экстренном заседании СНБО принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 15 марта и будет действовать, пока "национализированные" предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.