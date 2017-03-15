Организаторы блокады назвали фейком показания брата Парасюка

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Во львовском отделении штаба торговой блокады Донбасса назвали фейком информацию о том, что двоюродный брат народного депутата Владимира Парасюка дал показания относительно материального вознаграждения за участие в блокаде. Об этом говорится в заявлении "Штаба блокады торговли с оккупантами Львов", обнародованном на странице сообщества в Facebook.

Ранее замглавы МВД, начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что двоюродный брат Владимира Парасюка заявил в показаниях следователям по делу торговой блокады о получении 500 гривен за два дня в качестве вознаграждения за свое участие в инициативе противников торговли с неподконтрольными Киеву территориями.

"Внимание! Очередная ложь от МВД! Распространенная информация о брате Владимира Парасюка — фейк! Показания Алексея Парасюка, который вчера был избит и задержан Донецкой полицией, сфабрикованы!!!" — говорится в заявлении.

Накануне полиция Донецкой области заявила, что на блокпосту возле Славянска произошел конфликт из-за отказа группы вооруженных лиц проходить проверку. Активное участие в конфликте принимал Владимир Парасюк. По данным полиции, в результате потасовки пострадали семь правоохранителей.

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Нардеп обнародовал видео столкновений между сторонниками торговой блокады в Донбассе и вооруженными спецназовцами. Он сообщил, что начальник ГУ НП в регионе Вячеслав Аброськин выложил "смонтированное видео". По его словам, "в отличие от "раненых" полицейских, со стороны участников блокады так никто и не доехал до больницы".

Позже, как сообщили в областной полиции, правоохранители вблизи Краматорска предупредительными выстрелами из автоматического оружия в воздух задержали колонну автомобилей с гражданами, которые до этого прорвались через блокпост близ Славянска.

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По факту столкновений на блокпосту под Славянском открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" УК.