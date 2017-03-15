"Никто не проедет!". Парасюк vs вооруженные спецназовцы

В сети обнародовано видео конфликта на блокпосту вблизи Краматорска (Донецкая область) с участием внефракционного народного депутата, входе которого правоохранители открыли огонь в воздух.

Как сообщили в полиции, правоохранители вблизи Краматорска предупредительными выстрелами из автоматического оружия в воздух задержали колонну автомобилей с гражданами, которые до этого прорвались сквозь блокпост близ Славянска.

Во вторник, 14 марта, полиция Донецкой области заявила, что на блокпосту возле Славянска произошел конфликт из-за отказа группы вооруженных лиц проходить проверку. Активное участие в конфликте принимал внефракционный народный депутат Владимир Парасюк. По данным полиции, в результате потасовки пострадали семь правоохранителей.

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"Около 22.00 колонна автомобилей была замечена вблизи Краматорска. На требования остановиться граждане не реагировали. Поэтому, чтобы остановить колонну, сотрудник полиции совершил несколько предупредительных выстрелов в воздух с целью сохранения жизни и здоровья полицейских", — говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Донецкой области.

"Оказалось, что это именно та группа лиц, которая ранее осуществила силовой прорыв в зону АТО. Среди граждан оказался народный депутат Владимир Парасюк, который, согласно распространенному ранее заявлению, должен был в это время находиться в больнице", — добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что по факту столкновений на блокпосту под Славянском следственным управлением ГУНП в Донецкой области под процессуальным руководством прокуратуры открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" УК.