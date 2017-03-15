Столкновения на блокпосту в Славянске. Парасюк обнародовал видео

Внефракционный народный депутат Владимир Парасюк обнародовал видео столкновений между сторонниками торговой блокады в Донбассе и вооруженными спецназовцами на блокпосту близ Славянска.

Во вторник, 14 марта, полиция Донецкой области заявила, что на блокпосту возле Славянска произошел конфликт из-за отказа группы вооруженных лиц проходить проверку. Активное участие в конфликте принимал внефракционный народный депутат Владимир Парасюк. По данным полиции, в результате потасовки пострадали семь правоохранителей.

"Ответ лживому Аброськину на его смонтированное видео. Теперь можете увидеть, кто начал провоцировать и затеял стычку. В отличие от "раненых" полицейских, с стороны участников блокады так никто и не доехал до больницы. Господин Князев (глава Нацполиции Украины Сергей Князев — Ред.), не начинайте свою карьеру в должности председателя Национальной полиции со лжи", — прокомментировал сопроводил Парасюк обнародованное на странице в Facebook видео (см. здесь).

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Как сообщили в полиции Донецкой области, правоохранители вблизи Краматорска предупредительными выстрелами из автоматического оружия в воздух задержали колонну автомобилей с гражданами, которые до этого прорвались сквозь блокпост близ Славянска.

"Около 22.00 колонна автомобилей была замечена вблизи Краматорска. На требования остановиться граждане не реагировали. Поэтому, чтобы остановить колонну, сотрудник полиции совершил несколько предупредительных выстрелов в воздух с целью сохранения жизни и здоровья полицейских", — говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Донецкой области.

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"Оказалось, что это именно та группа лиц, которая ранее осуществила силовой прорыв в зону АТО. Среди граждан оказался народный депутат Владимир Парасюк, который, согласно распространенному ранее заявлению, должен был в это время находиться в больнице", — добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что по факту столкновений на блокпосту под Славянском следственным управлением ГУНП в Донецкой области под процессуальным руководством прокуратуры открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" УК.