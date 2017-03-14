Странные итоги спецоперации в Кривом Торце: задержали, проверили, отпустили

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Новый виток противостояния

В понедельник, 13 марта, ситуация вокруг блокады Донбасса накалилась до предела.

Участники блокады заявили о захвате сотрудниками СБУ и спецподразделением полиции КОВД редута близ железнодорожной станции в Кривом Торце Донецкой области. По словам нардепа Владимира Парасюка, при штурме сотрудники СБУ применили огнестрельное оружие.

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В то же время в СБУ опровергли информацию о штурме, заявив о проведении "контрдиверсионных мероприятий".

Задержания, изъятое оружие

Как заявили силовики, отказ сдать оружие стал основанием для задержания 43 человек в населенных пунктах Торецк, Щербиновка и Курдюмовка Донецкой области.

"В целом из 43 человек 5 – ранее судимы, 10 – сообщили, что они принимали участие в проведении антитеррористической операции, однако пока не предоставили подтверждающих документов. Только 4 – владельцы зарегистрированного оружия", – сообщили в полиции.

Один из задержанных – житель Житомирской области, ранее судимый за убийство.

По данным полиции, участников торговой блокады в Донбассе централизованно свозили в Донецкую область и обещали платить 400 грн в день.

Как заверили силовики, они сперва предложили выдать им оружие, и лишь после отказа участников блокады была проведена операция.

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"Сотрудникам полиции было оказано злостное неповиновение, люди, которые там были, отказывались предоставлять документы, выдавать оружие, угрожали использованием оружия, бензопил. Все эти люди были задержаны, доставлены в Торецкое отделение полиции. Изъято 8 единиц различного оружия и взрывной арсенал – 2 боевые гранаты, порох, детонаторы и патроны", – рассказал начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Тем временем, глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заверил, что участники блокады, имеющие незарегистрированное оружие, будут наказаны в рамках Уголовного кодекса.

"Тем людям, которые имеют зарегистрированное оружие, никаких последствий не будет. Разве что административное предупреждение про недопуске с оружием туда, где запрещена охота. Что касается гранат – если будет привязка к конкретному лицу, то оно будет отвечать согласно Уголовному кодексу Украины", – заявил Жебривский.

По его словам, пострадавших в результате спецоперации нет.

В ответ на действия силовиков в Кривом Торце сторонники блокады организовали митинг в Киеве. Также сторонники блокады проявили себя и в Луцке, заняв помещение в Волынской ОГА, выступая против зачистки редута.

В знак протеста активисты зажгли шины под Ивано-Франковской и Тернопольской ОГА. Во вторник, 14 марта, в День украинского добровольца, около сотни людей вышли на акцию протеста в Сумах.

Неожиданный итог

Однако итог спецоперации стал довольно неожиданным – вскоре стало известно, что всех задержанных отпустили после проверки, дачи объяснений и медицинского освидетельствования. Об этом сообщили нардепы Оксана Сыроид и Семен Семенченко.

"По информации СБУ, всех задержанных освободили из-под стражи. Нам удалось разыскать шестерых из сорока шести. Вся информация в их телефонах уничтожена. Это усложняет поиск. Предварительно ребята содержались в отделениях полиции Константиновки, Дружковки, Селидового, Покровска, Торецка, Бахмута", – написала Сыроид у себя в Facebook.

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Также она отметила, что "полиция, которая разогнала "редут" до этого времени не предоставила информации ни о причине задержания, ни о людях, которые были задержаны".

Ранее по фактам блокады Донбасса были открыты уголовные дела по ч. 1 ст. 279 Уголовного кодекса Украины (блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий), а также по ч. 2 ст. 278 Уголовного кодекса (захват железнодорожного подвижного состава).

В частности, санкция ч. 1 ст. 279 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа от пятидесяти до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Впрочем, сами участники блокадники, среди которых и юридически подкованные нардепы, прекрасно понимают, что несмотря на то, что уже открыты уголовные производства, решения о признании их действий противоправными – нет. А наличие такого производства, открытого по статье, еще не делает никого виновным.

В целом же, все, что сейчас могут инкриминировать "блокировщикам", находится в рамках административной ответственности.

По материалам из открытых источников интернет