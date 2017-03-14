В конфликте у блокпоста Славянска пострадали семь сотрудников полиции

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Семь сотрудников украинской полиции пострадали в результате конфликта с вооруженными лицами возле блокпоста Славянска в Донецкой области, сообщает замглавы нацполиции Украины — начальник управления полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

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"В результате конфликта семь сотрудников полиции Донецкой области получили телесные повреждения различной степени тяжести и сейчас находятся в больнице. Полиция приняла меры по восстановлению правопорядка и стабилизации ситуации. По данному факту проводится проверка", — сообщил Аброськин в Facebook.

Ранее украинская полиция в Донецкой области заявила, что во вторник на блокпосте возле Славянска произошел конфликт из-за отказа группы вооруженных лиц проходить проверку.