наверх
14.03.201723:09
Курсы валют НБУ
  • EUR28.68+ 0.24
  • USD26.89+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В конфликте у блокпоста Славянска пострадали семь сотрудников полиции

    (обновлено: )32410
    Как сообщил начальник управления полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин, "в результате конфликта семь сотрудников полиции Донецкой области получили телесные повреждения различной степени тяжести".
    В конфликте у блокпоста Славянска пострадали семь сотрудников полиции
    Кадр из видео со страницы facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Семь сотрудников украинской полиции пострадали в результате конфликта с вооруженными лицами возле блокпоста Славянска в Донецкой области, сообщает замглавы нацполиции Украины — начальник управления полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

    Читайте также: Мы сделали, что смогли: соцсети о разгоне блокады

    "В результате конфликта семь сотрудников полиции Донецкой области получили телесные повреждения различной степени тяжести и сейчас находятся в больнице. Полиция приняла меры по восстановлению правопорядка и стабилизации ситуации. По данному факту проводится проверка", — сообщил Аброськин в Facebook.

    Ранее украинская полиция в Донецкой области заявила, что во вторник на блокпосте возле Славянска произошел конфликт из-за отказа группы вооруженных лиц проходить проверку.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Ситуация на блокпосту под Славянском
    Вирус блокады Донбасса. Горящие шины и захват ОГА
    Эмблема Евровидения в Киеве
    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ
    Блокирование работы Сбербанка в Украине на улице Владимирская
    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ
    Флаг Нидерландов
    Политический скандал между Нидерландами и Турцией