Парасюк устроил потасовку на блокпосту под Славянском

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости. Полиция Донецкой области заявляет, что на блокпосте возле Славянска произошел конфликт из-за отказа группы вооруженных лиц проходить проверку.

Ранее силовики заявили, что принимают дополнительные меры по обеспечению безопасности в Донбассе в связи с "возросшей угрозой террористических актов". Как стало известно позже, в рамках этих мер с 11 марта служба безопасности Украины запретила перемещение в район и в зоне АТО зарегистрированного оружия, а также ввела ряд других ограничительных мер.

"Около 19.00 через блокпост на въезде в Славянск двигалась колонна из 13 автомобилей, в которых находились более 35 человек, которые отказались проходить стандартную проверку и спровоцировали конфликт. Сотрудники полиции, которые несут службу на блокпосту, пояснили гражданам, что они въезжают с оружием в зону проведения АТО и попросили проверить документы на оружие. Однако указанные лица предоставить документы отказались. В результате словесной перепалки возник конфликт, в ходе которого граждане проявляли пренебрежение к закону, препятствовали полицейским выполнять свои служебные обязанности по обеспечению общественной безопасности", — сообщает во вторник вечером полиция.

Сообщается, что присутствующий на месте народный депутат начал наносить удары сотрудникам полиции.

Позже волонтер Артем Ервин на своей странице в Facebook сообщил, что конфликт возник между правоохранителями и народным депутатом Владимиром Парасюком. Ервин добавил, что правоохранители использовали газ и дубинки.

В полиции же сообщили, что правоохранители "приняли меры по восстановлению правопорядка и стабилизации ситуации". По данному факту проводится проверка. Полиция Донецкой области подчеркивает, что проводит на блокпостах только проверки в рамках мер безопасности, введенных в связи с обострением террористической угрозы.

Видео конфликта содержит ненормативную лексику. Видео можно посмотреть здесь.