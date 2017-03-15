Парасюком руководит Банковая - депутат

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. На предстоящих выборах Владимир Парасюк будет отбирать голоса у лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко и разбавит праворадикальное крыло, считает нардеп от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин.

Накануне полиция Донецкой области заявила, что на блокпосту возле Славянска произошел конфликт из-за отказа группы вооруженных лиц проходить проверку. Активное участие в конфликте принимал Владимир Парасюк.

По данным полиции, в результате потасовки пострадали семь правоохранителей.

Как сообщили в областной полиции, правоохранители вблизи Краматорска предупредительными выстрелами из автоматического оружия в воздух задержали колонну автомобилей с гражданами, которые до этого прорвались через блокпост близ Славянска.

"Сегодня Владимир Парасюк выгоден как игрок. Существуют силы, которые вслепую руководят подобного рода политиками. По моей информации, у Парасюка имеются президентские амбиции — он будет создавать собственную партию и пойдет на выборы. Парасюк — это образ правого радикала, он нравится определенным категориям людей в различных регионах. Да, его президентский рейтинг не будет большим, где-то в районе двух-трех процентов, но это те цифры, которые Парасюк заберет у той же Юлии Тимошенко на выборах. Поверьте, имеется четкий план и Администрация президента знает, как использовать этого политического игрока. Банковой нужно немного разбавить праворадикальное крыло из "Национального корпуса" и "Свободы", и эту роль сыграет Парасюк", — рассказал Каплин.