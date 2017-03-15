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    Политика

    Парасюком руководит Банковая - депутат

    Тема:

    Конфликт Парасюка и силовиков в Донбассе (123)

    (обновлено: )7101
    По словам народного депутата Сергея Каплина, Администрация президента будет использовать Владимира Парасюка для того, чтобы разбавить праворадикальное крыло.
    Сергей Каплин в Раде
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. На предстоящих выборах Владимир Парасюк будет отбирать голоса у лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко и разбавит праворадикальное крыло, считает нардеп от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин.

    Владимир Парасюк. Архивное фото
    Владимир Парасюк/Facebook
    Парасюк - папа анархии. Соцсети о драчуне-нардепе

    Накануне полиция Донецкой области заявила, что на блокпосту возле Славянска произошел конфликт из-за отказа группы вооруженных лиц проходить проверку. Активное участие в конфликте принимал Владимир Парасюк.

    По данным полиции, в результате потасовки пострадали семь правоохранителей.

    Как сообщили в областной полиции, правоохранители вблизи Краматорска предупредительными выстрелами из автоматического оружия в воздух задержали колонну автомобилей с гражданами, которые до этого прорвались через блокпост близ Славянска.

    "Сегодня Владимир Парасюк выгоден как игрок. Существуют силы, которые вслепую руководят подобного рода политиками. По моей информации, у Парасюка имеются президентские амбиции — он будет создавать собственную партию и пойдет на выборы. Парасюк — это образ правого радикала, он нравится определенным категориям людей в различных регионах. Да, его президентский рейтинг не будет большим, где-то в районе двух-трех процентов, но это те цифры, которые Парасюк заберет у той же Юлии Тимошенко на выборах. Поверьте, имеется четкий план и Администрация президента знает, как использовать этого политического игрока. Банковой нужно немного разбавить праворадикальное крыло из "Национального корпуса" и "Свободы", и эту роль сыграет Парасюк", — рассказал Каплин.

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