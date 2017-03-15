Политэксперт о туманном будущем Парасюка, Садового и Тимошенко

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко назвал позорным инцидент, который произошел между полицейскими и внефракционным народным депутатом Владимиром Парасюком на блокпосту под Славянском. Об этом он заявил в ходе экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Также глава государства заявил, что что власти страны будут задерживать и привлекать к ответственности организаторов торговой блокады Донбасса, приезжающих в регион с оружием.

Кроме этого Порошенко сказал, что партии "Самопомощь" и "Батькивщина" будут отвечать за организацию блокады на Донбассе, которую он считает крайне вредной для страны.

В свою очередь Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение временно прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне антитеррористической операции, сообщили в пресс-службе СНБО со ссылкой на слова секретаря Александра Турчинова по результатам заседания.

Парасюк как негативный пример

Происходящее вокруг блокады РИА Новости Украина прокомментировал политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"Полтора месяца власть ничего не предпринимала для деблокирования железнодорожных путей, что вызвало ряд подозрений, что если власть не конкретно стояла за этой блокадой, то она ей была во многих аспектах выгодна. В частности, в рамках некой политической и экономической торговли с Ахметовым.

И, как мы увидели уже в понедельник, когда началось первое деблокирование, договоренности между Порошенко и Ахметовым были достигнуты, после чего поступило указание блокаду снимать. Соответственно, возник вопрос – кого сделать публичным козлом отпущения за блокаду. Естественно, поскольку наиболее на этом пиарилась "Самопомощь", то, соответственно, все информационное оружие Банковой ударило по "Самопомощи", – отметил эксперт.

Говоря о ситуации с Парасюком, Корнейчук назвал ее продолжением силового сценария власти по деблокированию железнодорожных путей.

"Как мы знаем, Парасюк ехал к одному из редутов с подмогой, поэтому их там задержали. Понятно, что никто не собирается подмогу на эти редуты допускать. И поскольку Парасюк не особо отличается умом и достаточно склонен к эмоциональным действиям и заявлениям, он очень удачно вписался в эту ситуацию с пиаром уже власти по необходимости деблокирования. И Парасюк стал символом: "Посмотрите, кто на самом деле этой блокадой занимается", – сообщил аналитик.

Тупик для "Самопомичи"

Прокомментировал он и заявление Порошенко относительно "Самопомичи" и Тимошенко.

"Банковая решила в какой-то степени сделать "Батькивщину" и Тимошенко виновными за блокаду. Хотя "Батькивщина", в принципе, не имела к этому никакого отношения. Но Тимошенко решила воспользоваться ситуацией после начала силового разгона и всячески на этом попиариться, тем самым дав возможность Банковой возложить ответственность за блокаду и ее последствия не только на "Самопомощь", но и на Тимошенко также", – считает Корнейчук.

В целом же, продолжил аналитик, "Самопомич" сама загнала себя в угол.

"Поскольку, выступая первоначально неким инициатором некой блокады, в какой-то период они потеряли над ней контроль, то есть там уже этим занимался Семенченко. Не исключено, что Семенченко через голову Садового коммуницировал с Банковой. Тут стоит отметить, что когда начался силовой разгон и сейчас уже начались операции по зачистке всех этих так называемых ветеранов АТО, Семенченко уже нигде не появляется и он просто уже исчез из информационного пространства. Мало того, что все информационные оружия Банковой направлены сейчас на критику блокады, причастности к этому "Самопомощи", но они почему-то обходят Семенченко стороной – о нем дружно забыли", – подчеркнул эксперт.

Поэтому, загнав себя в этот тупик, "Самопомич" сейчас в какой-то степени будет пытаться затаиться, прогнозирует аналитик.

"Они поняли, что в итоге именно они останутся крайними за эту блокаду. Садовому уже во время известного чаепития у президента пообещали уголовное дело. Я считаю, что это были в определенной мере торги, где Садовому предлагалось добровольно взять на себя вся ответственность за блокаду. Он не согласился, поэтому ему сказали: "тогда мы тебя будет насильно делать ответственным", – отметил Корнейчук.

Стратегическая ошибка Тимошенко

Комментируя ситуацию с "Батькивщиной", эксперт указал на "стратегическую ошибку Тимошенко – что она вообще влезла в эту ситуацию с блокадой".

"Полтора месяца она сохраняла тишину, совершенно никак не комментируя эту ситуацию. А уже после силового разгона она вышла с заявлением, что это "страшное преступление власти против патриотов", "что нам необходимо принять закон об оккупированных территориях, мы должны остановить торговлю на крови"… То есть в какой-то степени Тимошенко попыталась перехватить инициативу "Самопомощи", но она не учла политический момент – что сейчас общество уже достаточно негативно относится к блокаде, в отличие от того, что было на первых порах. И в итоге Юлия Владимировна попадет под общественное осуждение вместе с "Самопомощью", – сказал аналитик.

В какой-то степени "Батькивщина" будет пытаться эту блокаду оправдывать, но сегодня Порошенко сделал шаг на опережение и внес в СНБО предложение ввести официальную блокаду с непризнанными республиками, до тех пор, пока не будет возвращен контроль над украинскими предприятиями, напомнил Корнейчук.

"Таким образом Банковая выбила у Тимошенко полностью инструмент для пиара. Поскольку теперь все, что будет говорить Юлия Владимировна о блокаде, речь будет идти о незаконной блокаде. То есть она поддерживает незаконную блокаду, а есть официальная блокада, которую поддерживает президент. Другими словами, Тимошенко выходит за рамки законного поля и поддерживает этих блокирующих ветеранов, а мы уже за счет разгона в СМИ увидели, кто такие эти ветераны, что они за 400 гривен в день сидят, и это какие-то бывшие уголовники. То есть, формируется соответствующая картинка", – заявил эксперт.

Он спрогнозировал, что Тимошенко сейчас "поймет свою ошибку" и также начнет дистанцироваться от этой блокады.