Как Парасюк перегнул палку и подписал себе приговор. Все скандалы нардепа

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Накануне вечером на блокпосту в Славянске произошел конфликт с участием нардепа Парасюка, в ходе которого полиция открыла огонь. По версии полиции, нардеп оскорблял и напал на правоохранителей, пытаясь вырвать оружие. Парасюк всё отрицает, обвиняя полицейских во лжи.

Ранее Парасюк не раз оказывался в эпицентре скандалов, против него открывали уголовные дела, однако до суда так и не доводили. РИА новости Украина вспоминает самые нашумевшие драки нардепа.

Нападение на полицейского в Бахмуте

В воскресенье, 5 февраля 2017 года, Нацполиция Донецкой области сообщила, что на месте ж/д блокады в Бахмуте нардеп ударил полицейского.

Согласно сообщению, 4 февраля на блокпосту был остановлен автомобиль с 8 гражданами в военной форме, у одного из которых обнаружено карабин СКС. В рамках контрдиверсионных мероприятий, которые проводятся в области по распоряжению штаба АТО, транспортные средства подлежат необходимой проверке с целью прекращения трафика нелегального оружия.

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Как говорит сотрудник полиции, во время проверки возник конфликт с присутствующим там нардепом. Во время спора депутат высказывался нецензурной бранью, высказывал угрозы физической расправы в сторону полицейских, которые выполняли свои обязанности, и высказывал намерения отобрать у них оружие, в случае осуществления проверок указанного авто на других блокпостах. Депутат всячески противился проверке и в итоге ударил сотрудника полиции в область туловища.

Сотрудник Бахмутского отдела полиции обратился в местную больницу с ушибом грудной клетки и был госпитализирован.

Тем временем, глава "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что нардеп, ударивший полицейского в Бахмуте — это Владимир Парасюк.

По мнению Ляшко, это ниже плинтуса и очень плохой пример для украинцев, "чем бы Парасюк не мотивировал свои действия".

"Владимир Парасюк ударил полицейского на Донетчине. Это ниже плинтуса и очень плохой пример для всех украинцев, чем бы Парасюк не мотивировал свои действия. Владимир или должен держать себя в руках, или лечиться", - написал Ляшко у себя в Facebook.

Парасюк vs Вилкул

22 сентября 2016 года после записи ток-шоу "Вечерний прайм" на телеканале 112 Украина между депутатами Владимиром Парасюком и Александром Вилкулом вспыхнула словесная перепалка из-за текущей ситуации в стране, которая переросла в драку.

После окончания эфира Парасюк пытался прорваться в помещение, где находился Вилкул, но ему это не удалось. Воспользовавшись моментом, он напал на Вилкула в коридоре. Парасюк подошел сзади к своему оппоненту и ударил его со спины без какого либо предупреждения. Однако в ответ получил жесткий отпор.

В конце стычки Вилкул взял в захват голову Парасюка (как известно Вилкул является кандидатом в мастера спорта по самбо) и если бы дерущихся не растащили, то исход поединка мог бы оказаться весьма плачевным.

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Потерпев фиаско в коридоре, Парасюк бросился на улицу, где атаковал машину своего оппонента: исцарапал ее и попытался выломать двери.

Позднее нардеп сказал, что не жалеет о драке, поскольку Вилкул оскорблял его достоинство и Украину, "чего он делать не позволит".

Прямо в холле ГПУ

В годовщину событий "иловайского котла" Парасюк устроил потасовку прямо в холле ГПУ. Об этом сообщила в своем Facebook юрист Елена Лёшенко, опубликовав фото информации, внесенной в Единой реестр досудебных расследований по мотивам инцидента.

Как следует из материалов, "29 августа 2016 года в промежутке с 13:00 до 13:30 Парасюк в помещении холла ГПУ по улице Резницкой 13/15 действуя умышленно с особой наглостью и прявляя явное неуважение к общественным устоям, грубо нарушал общественный порядок. В частности, нардеп оскорблял одного из присутствовавших в здании граждан, выражался матом его адрес и нанес последнему телесные повреждения".

Потасовка в суде

В январе 2016 года Парасюк стал фигурантом очередного уголовного дела. Во время заседания суда по делу участников драки на Драгобрате нардеп устроил потасовку.

Как сообщала пресс-служба прокуратуры Закарпатской области, в период с 23:30 22 января по 7:00 23 января Парасюк вместе с группой неустановленных лиц около 50-80 человек, одетых в камуфляжную форму с нашивками ДУК "Правый сектор", которые прибыли в зал суда для поддержки подозреваемых, спровоцировали потасовку с правоохранителями.

"Правонарушители спровоцировали драку и начали блокировать возможность конвоирования из зала суда подозреваемого, при этом матерились и повредили имущество, которое находилось в помещении Апелляционного суда Закарпатской области", — заявляли в прокуратуре.

Парасюк во время судебного заседания бросил в прокуроров стакан и облил их водой.

Ужгородская местная прокуратура внесла в ЕРДР сведения и начала уголовное производство по факту хулиганства (ч.3 ст.296 УК Украины).

В то же время сам Парасюк обяснил свои действия тем, что по-другому бороться не умеет. "Можете меня осуждать, но я буду жестко реагировать, когда будут унижать честь и достоинство моих собратьев. Я никогда не буду молчать на хамское отношение и высказывания: "А вы думали, что будет иначе? Будут сидеть". Я борюсь так, как умею и, может, это иногда немного эмоционально, но это искренне. Герои Майдана, добровольцы, киборги не должны сидеть в тюрьмах за шитые белыми нитками дела", — писал он у себя в Facebook.

Парасюк: "За Майдан стало обидно"

В ноябре 2015 года на заседании антикоррупционного комитета ВР Парасюк ударил ногой в лицо замначальника главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ Василия Писного.

В ходе заседания между чиновником и депутатом возникла словесная перепалка. Парасюк предложил заслушать отчет главы СБУ Василия Грицака относительно назначения Василия Писного. На что Писный заявил, что для Майдана сделал больше, чем Парасюк. После этого нардеп подошел к нему сзади и нанес удар ногой, попав в плечо и лицо.

В свою очередь адвокат нардепа уверял, что Парасюк ударил Писного в состоянии аффекта.

Позднее Писный подал жалобу на действия Парасюка в Генпрокуратуру, было начато уголовное производство по ч. 1, ст. 345 УК "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

Парасюк vs прокурор Голинченко

В ноябре 2015 года во время судебного заседания над лидером "УКРОПа" Геннадием Корбаном возникла потасовка с прокурором Александром Голинченко. Последний заявил, что "Парасюк напал на него, начал душить и ударил в лицо".