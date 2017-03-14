Уголовное дело открыто после инцидента с участием Парасюка в Славянске

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Полиция Донецкой области обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой дать оценку действиям народного депутата, под руководством которого было совершено нападение на сотрудников полиции в Славянске, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Ранее во вторник полиция Донецкой области заявила, что на блокпосте возле Славянска произошел конфликт из-за отказа группы вооруженных лиц проходить проверку. Активное участие в конфликте принимал внефракционный народный депутат Владимир Парасюк. По данным полиции, в результате потасовки пострадали семь правоохранителей.

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Как сообщил командир роты спецназначения полиции Донецкой области Юрий Голубан, около 19.00 к указанному блокпосту подъехала колонна машин с неизвестными. Данным людям было предложено пересечь блокпост согласно инструкций штаба АТО — предъявить документы, удостоверяющие личность, и предоставить автомобильный транспорт для осмотра.

"Люди отказались это делать. При этом вышел нардеп Парасюк и с угрозами, матом начал оскорблять сотрудников полиции и пытаться своими действиями спровоцировать драку. Когда у одного него это не удалось, он дал команду своим людям, которые прибыли вместе с ним в колонне, и, по сути, гражданин Парасюк возглавил нападение на сотрудников полиции", — отметил полковник Голубан.

МВД Украины Столкновения на блокпосту в Славянске с участием нардепа Владимира Парасюка

По его данным, в нападении участвовали около 40-45 человек.

"Сотрудник спецподразделения был сбит машиной народного депутата, сейчас он доставлен в больницу. Еще два полицейских получили телесные повреждения, 2 сотрудника были забрызганы слезоточивым газом, получили серьезные ожоги лица", — добавил Голубан.

В свою очередь начальник полиции Донецкой области — замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил, что по данному факту следственным управлением ГУНП в Донецкой области под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" Уголовного кодекса Украины.

"Сегодня самый яркий пример, когда не просто оскорбили, а дали команду избить сотрудников полиции. Сейчас мы анализируем эту ситуацию. Оценку действиям народного депутата даст Генеральная прокуратура. Ведь без закона у нас в стране будет вакханалия", — подчеркнул он.

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С 11 марта Служба безопасности Украины запретила перемещение в Донбассе и в зоне АТО зарегистрированного оружия, а также ввела ряд других ограничительных мер.