Разборки с Парасюком. Выступление полицейских с трибуны Рады

Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид досрочно закрыла утреннее заседание парламента после того, как по требованию ряда фракций в сессионный зал зашли силовики — участники конфликта в Славянске.

По словам замглавы фракции "Народный фронт" Юрия Березы, Парасюк, прикрываясь удостоверением депутата, "позволил себе бить сотрудников полиции".

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Полиция Донецкой области 14 марта заявила, что на блокпосту возле Славянска произошел конфликт из-за отказа группы вооруженных лиц проходить проверку. Активное участие в конфликте принимал Владимир Парасюк. По данным полиции, нардеп "с угрозами, матом начал оскорблять сотрудников полиции и пытаться своими действиями спровоцировать драку"; в нападении участвовали около 40-45 человек, один из правоохранителей был сбит машиной народного депутата. Пострадали семь правоохранителей.

Сам Парасюк выложил видео столкновений между сторонниками торговой блокады в Донбассе и вооруженными спецназовцами. Он сообщил, что начальник ГУ НП в регионе Вячеслав Аброськин распространяет "смонтированное видео". По его словам, "в отличие от "раненых" полицейских, со стороны участников блокады так никто и не доехал до больницы".

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Позже, как сообщили в областной полиции, правоохранители вблизи Краматорска предупредительными выстрелами из автоматического оружия в воздух задержали колонну автомобилей с гражданами, которые до этого прорвались через блокпост близ Славянска. По факту столкновений на блокпосту под Славянском открыто уголовное производство. Глава МВД Арсен Аваков заявил, что "никто не сделал больше для извращения понятия депутатской неприкосновенности, чем депутат Парасюк".