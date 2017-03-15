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    Общество

    Аброськин: цена идейным лозунгам блокады - 500 грн за 2 дня

    (обновлено: )43
    Вячеслав Аброськин
    Facebook Вячеслава Аброськина

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Двоюродный брат народного депутата Украины Владимира Парасюка заявил в показаниях следователям по делу торговой блокады, что он получил в качестве вознаграждения за свое участие в инициативе противников торговли с неподконтрольнымит Киеву территориями 500 грн за два дня. Об этом сообщил замглавы МВД, начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

    Во вторник, 14 марта, полиция Донецкой области заявила, что на блокпосту возле Славянска произошел конфликт из-за отказа группы вооруженных лиц проходить проверку. Активное участие в конфликте принимал народный депутат Владимир Парасюк. По данным полиции, в результате потасовки пострадали семь правоохранителей.

    "Сегодня, 15 марта 2017 года, Алексей Парасюк, двоюродный брат народного избранника, дал показания следователям полиции Донетчины: 500 грн за два дня и "все включено". Вот такая цена идейным лозунгам блокады", — написал Аброськин на своей странице в Facebook, сопроводив свой пост фотокопией показаний Алексея Парасюка, брата нардепа.

    Вячеслав Аброськин в Facebook
    Показания Алексея Парасюка

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    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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