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    Конфликт с Парасюком. Трибуна Рады в осаде силовиков

    Тема:

    Конфликт Парасюка и силовиков в Донбассе (112)

    (обновлено: )40011
    Трибуну Рады заблокировали силовики
    Трибуну Рады заблокировали силовики
    Трибуну Рады заблокировали силовики
    Трибуну Рады заблокировали силовики
    Трибуну Рады заблокировали силовики
    Трибуну Рады заблокировали силовики
    Трибуну Рады заблокировали силовики
    Силовики блокируют трибуну в Раде
    Трибуну Рады заблокировали силовики
    Трибуну Рады заблокировали силовики
    Украинское фото
    Трибуну Рады заблокировали силовики
    Трибуну Рады заблокировали силовики
    Украинское фото
    Трибуну Рады заблокировали силовики
    Трибуну Рады заблокировали силовики
    Украинское фото
    Трибуну Рады заблокировали силовики
    Трибуну Рады заблокировали силовики
    Украинское фото
    Трибуну Рады заблокировали силовики
    Трибуну Рады заблокировали силовики
    Украинское фото
    Трибуну Рады заблокировали силовики
    Трибуну Рады заблокировали силовики
    Украинское фото
    Трибуну Рады заблокировали силовики
    Трибуну Рады заблокировали силовики
    Украинское фото
    Силовики блокируют трибуну в Раде
    Силовики блокируют трибуну в Раде.
    facebook.com/volodymyr.ariev

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    Трибуну Рады заблокировали силовики

    Фракции "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт" и "Радикальная партия" призвали предоставить возможность выступить в Верховной Раде сотрудникам правоохранительных органов, которые стали участниками конфликта на блокпосту под Славянском с участием внефракционного депутата Владимира Парасюка.

    После этого вице-спикер парламента Оксана Сыроид объявила утреннее заседание закрытым, что вызвало возмущение у нардепов.

    Ситуация в Раде: силовики у трибуны
    Канал "112 Украина" в Youtube
    Появилось видео, как силовики заблокировали трибуну Рады

    Несмотря на объявление заседания закрытым, парламентарии не расходятся, как и силовики.

    "Правоохранители, которые пострадали вчера, в настоящее время на трибуне ВР", — написал народный депутат Владимир Арьев, выложив видео на своей странице в Facebook.

    ​Накануне полиция Донецкой области заявила, что на блокпосту возле Славянска произошел конфликт из-за отказа группы вооруженных лиц проходить проверку. Активное участие в конфликте принимал Владимир Парасюк. По данным полиции, в результате потасовки пострадали семь правоохранителей

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    Нардеп обнародовал видео столкновений между сторонниками торговой блокады в Донбассе и вооруженными спецназовцами. Он сообщил, что начальник ГУ НП в регионе Вячеслав Аброськин выложил "смонтированное видео". По его словам, "в отличие от "раненых" полицейских, со стороны участников блокады так никто и не доехал до больницы".

    Позже, как сообщили в областной полиции, правоохранители вблизи Краматорска предупредительными выстрелами из автоматического оружия в воздух задержали колонну автомобилей с гражданами, которые до этого прорвались через блокпост близ Славянска.

    Читайте также — Странные итоги спецоперации в Кривом Торце: задержали, проверили, отпустили

    По факту столкновений на блокпосту под Славянском открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" УК.

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