наверх
10.03.201722:12
Курсы валют НБУ
  • EUR28.39- 0.12
  • USD26.91- 0.05
Рубрики
Ещё
    Политика

    Бортник: организаторы блокады договариваются с Порошенко об условиях ее снятия

    Тема:

    Блокада Донбасса: новый ультиматум власти (721)

    (обновлено: )52402
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире "ГС" заявил, что объектом переговоров может стать как будущее действующего правительства, так и новые парламентские выборы.
    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Что стоит за ультиматумом организаторов блокады Донбасса, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

    Митинг сторонников блокады Донбасса
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве спорили о блокаде и предложили мазать дегтем поезд "Кишинев-Москва"

    "Возможно, идут переговоры по ситуации во Львове вокруг мусора и ситуации вокруг ПриватБанка, и ситуации вокруг коалиции, правительства и будущего этого правительства, потому что иммунитет у него закончится 14 апреля, по контролю над теми или иными силовиками. Я пока могу по таким побочными признакам определить вам сферы. Возможно, речь идет о начале нового политического цикла и новых парламентских выборах, об урегулировании кризиса вообще на Востоке, формировании государственной позиции, четкой государственной позиции по этому вопросу. Переговоры, конечно, идут с президентом и его окружением, и только он имеет возможности решить эти вопросы, в его руках находится власть", — отметил Бортник.

    Напомним, участники блокады выдвинули очередной ультиматум властям Украины. Государство до 2 апреля должно подписать договор со странами, не ведущими войну с Украиной, по поставкам энергоносителей. Как информирует Штаб блокады, именно с начала апреля они не будут больше пропускать уголь с территории Российской Федерации.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Александр Солонтай
    Языковая зачистка. Табу на русский
    Руслан Бортник
    Блокада Донбасса: новый ультиматум власти
    Золотарев: дело Насирова – это "черная метка" для Порошенко
    Зря болел. Арест и дело Насирова
    Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. Архивное фото
    Украина против России: суд в Гааге