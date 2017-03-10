Бортник: организаторы блокады договариваются с Порошенко об условиях ее снятия

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Что стоит за ультиматумом организаторов блокады Донбасса, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Возможно, идут переговоры по ситуации во Львове вокруг мусора и ситуации вокруг ПриватБанка, и ситуации вокруг коалиции, правительства и будущего этого правительства, потому что иммунитет у него закончится 14 апреля, по контролю над теми или иными силовиками. Я пока могу по таким побочными признакам определить вам сферы. Возможно, речь идет о начале нового политического цикла и новых парламентских выборах, об урегулировании кризиса вообще на Востоке, формировании государственной позиции, четкой государственной позиции по этому вопросу. Переговоры, конечно, идут с президентом и его окружением, и только он имеет возможности решить эти вопросы, в его руках находится власть", — отметил Бортник.

Напомним, участники блокады выдвинули очередной ультиматум властям Украины. Государство до 2 апреля должно подписать договор со странами, не ведущими войну с Украиной, по поставкам энергоносителей. Как информирует Штаб блокады, именно с начала апреля они не будут больше пропускать уголь с территории Российской Федерации.