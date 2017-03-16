"Лавры" Парасюка не дают покоя. Конфликт на блокпосту в Константиновке

Очередное столкновение между полицией и сторонниками торговой блокады в Донбассе произошло на блокпосту в Донецкой области, один правоохранитель пострадал, сообщает областное управление Нацполиции Украины.

"Около 16.30 на блокпосту возле Константиновки для проверки была остановлена ​​автоколонна, которая двигалась со стороны Покровска в составе порядка 50 человек во главе с народным депутатом Тарасом Пастухом ("Самопомич"). Однако часть граждан отказалась проходить проверку и совершила попытку силового прорыва через блокпост. Один из полицейских травмирован в результате применения активистами слезоточивого газа. Второй раз за сутки блокировщики устраивают в зоне АТО провокации по одинаковому сценарию", — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, группа агрессивно настроенных лиц двинулась на полицейских, которые несли службу на блокпосту, они отодвинули ограждающие плиты и пытались убрать служебный автомобиль, который ограничивал движение.

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В полиции отметили, что участники акции нецензурно выражались в адрес полицейских и препятствовали выполнению служебных обязанностей.

"Один из активистов распылил газ из баллончика в лицо полицейскому. Пострадавший доставлен в больницу с ожогами глаз. Полицейские предупредили о запрете приближаться к стратегическому объекту на определенное расстояние и праве использования оружия согласно закону "О Национальной полиции". Однако граждане не реагировали на предупреждения, в связи с чем сотрудники полиции были вынуждены сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух", — добавили в ведомстве.

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Между участники и сторонники торговой блокады также обнародовали видео конфликта на блокпосту близ Константиновки. Внимание! Видео (см. здесь) содержит ненормативную лексику.

Накануне полиция Донецкой области заявила, что на блокпосту возле Славянска произошел конфликт из-за отказа группы вооруженных лиц проходить проверку. Активное участие в конфликте принимал Владимир Парасюк. По данным полиции, в результате потасовки пострадали семь правоохранителей.