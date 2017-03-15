МИД РФ призвал не доводить ситуацию с блокадой до гумкатастрофы

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. МИД РФ в связи с транспортной блокадой Донбасса призывает Киев не доводить ситуацию до гуманитарной катастрофы, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, распространенном в среду.

"Призываем руководство Украины не доводить ситуацию до гуманитарной катастрофы и приступить, наконец, к неукоснительному выполнению собственных обязательств по "Комплексу мер", в т.ч. касающихся восстановления социально-экономических связей с Донбассом", — говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

"Упомянутое решение СНБОУ (Совета нацбезопасности и обороны Украины о прекращении грузового и транспортного сообщения с Донбассом) обосновывается также якобы захватом расположенных в Донбассе украинских предприятий. Подобное утверждение не выдерживает критики. Киев, потакая экстремистам, блокировавшим железнодорожное сообщение с регионом, сам создал искусственные проблемы для нормального функционирования этих экономических объектов", — говорится в тексте заявления.

В МИД отметили, что, стремясь не допустить разорения и уничтожения данных объектов, "власти провозглашенных ДНР и ЛНР были вынуждены взять на себя ответственность за эти предприятия и судьбу работающих там людей".

Ранее СНБО Украины заявил о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 среды и будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

В ДНР заявили, что блокада противоречит минским соглашениям.