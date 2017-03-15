Решение Киева о блокаде ЛДНР отсрочит мир в Донбассе - Пушилин

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Решение Киева о полной грузовой транспортной блокаде самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик может отсрочить мир в Донбассе, считает полпред ДНР в контактной группе по Украине Денис Пушилин.

СНБО в среду принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта в Донбассе. Министерству внутренних дел Украины, Национальной полиции, Национальной гвардии при участии Службы безопасности Украины поручено безотлагательно прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения железнодорожными и автомобильными путями, создать условия для привлечения общественного контроля по выполнению этого решения.

"К моему большому разочарованию, это решение, как и все остальные действия радикалов и украинской власти по блокированию ДНР и ЛНР, лишь усугубит пропасть между нами и значительно отсрочит мир в Донбассе", — приводит слова Пушилина его пресс-служба.

По его словам, это решение является "наиболее безрассудным шагом украинского правительства" и продолжением тотальной изоляции Донбасса.

"Я уже не говорю о потерях для самой Украины, жителям которой очень дорого обходятся выходки оголтелых националистов. Что еще более цинично, на сегодняшней встрече подгруппы по экономике украинские переговорщики упорно заявляли, что якобы уже разблокировали один железнодорожный переезд, в то время как в Киеве господин Порошенко (президент Украины Петр Порошенко) и СНБО голосовали за введение временной полной транспортной блокады Донбасса", — добавил Пушилин.

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой.