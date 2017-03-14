"Мы торгуем или воюем?" Митинг в поддержку блокады Донбасса в Виннице

Акции проходят в Виннице второй день. Как сообщил журналист Роман Ковальский на своей странице в Facebook, участники пикета требуют до 16 марта провести сессию областного совета и определиться относительно ситуации с разгоном редута возле железнодорожной станции "Кривой Торец" в Донбассе.

Среди требований — увольнение главы МВД Арсена Авакова и главы ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслава Аброськина.

"В Виннице под облсоветом акция в поддержку блокадников и блокады Донбасса. 100 активистов, волонтеров и АТОшников требуют до 16 марта созвать сессию и определиться президента по области — мы торгуем или воюем?" — пишет журналист, добавив, что протестующие принесли под здание облсовета шины.

Участники торговой блокады заявили, что накануне сотрудники СБУ и спецназ Нацполиции захватили редут добровольческого батальона близ железнодорожной станции в Кривом Торце. В ходе "зачистки" были задержаны более 40 участников блокады. Утром во вторник, по словам Аброськина, всех задержанных отпустили. Также сообщалось, что в населенных пунктах Торецк, Щербиновка и Курдюмовка сотрудники СБУ выявили группу лиц с оружием и другими средствами поражения. В СБУ утверждают, что на предложение сдать указанное оружие получили отказ, о чем было сообщено в полицию.

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В ответ на действия силовиков в центре Киева прошел митинг в поддержку задержанных. Противники силового разгона редута заняли Волынскую ОГА, а в Виннице и Ровно — жгли шины. Аналогичная акция прошла и под Одесской ОГА.