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    Общество

    Погранслужба выполнит решение СНБО по блокаде Донбасса

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    (обновлено: )14701
    В Погранслужбе сообщили, что пограничники выполняют задачи на автомобильных и пеших КПВВ на линии разграничения, где масштабные перевозки товаров или природных ресурсов и ранее не осуществлялись.
    Государственная пограничная служба Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Государственная пограничная служба Украины пообещала выполнить решение СНБО о прекращении грузовых перевозок через линию разграничения в Донбассе.

    Петр Порошенко на заседании СНБО
    twitter.com/poroshenko
    Экстренное заседание СНБО: точки над "і" почти расставлены

    Об этом сообщил пресс-секретарь погранслужбы Олег Слободян.

    "Что касается решения СНБО о прекращении перемещения грузов через линию разграничения. Во-первых, Государственная пограничная служба действует в едином замысле сектора безопасности и обороны, выполняет все соответствующие решения. И во-вторых, пограничники выполняют соответствующие задачи на автомобильных и пеших КПВВ на линии разграничения, где масштабные перевозки товаров или природных ресурсов и так не осуществлялись", — написал Слободян в Facebook.

    Ранее СНБО Украины заявил о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступает в силу с 13.00 среды и будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

    В ДНР заявили, что блокада противоречит минским соглашениям.

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