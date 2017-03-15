Погранслужба выполнит решение СНБО по блокаде Донбасса

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Государственная пограничная служба Украины пообещала выполнить решение СНБО о прекращении грузовых перевозок через линию разграничения в Донбассе.

Об этом сообщил пресс-секретарь погранслужбы Олег Слободян.

"Что касается решения СНБО о прекращении перемещения грузов через линию разграничения. Во-первых, Государственная пограничная служба действует в едином замысле сектора безопасности и обороны, выполняет все соответствующие решения. И во-вторых, пограничники выполняют соответствующие задачи на автомобильных и пеших КПВВ на линии разграничения, где масштабные перевозки товаров или природных ресурсов и так не осуществлялись", — написал Слободян в Facebook.

Ранее СНБО Украины заявил о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступает в силу с 13.00 среды и будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

В ДНР заявили, что блокада противоречит минским соглашениям.