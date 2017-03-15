Лавров: блокада Донбасса противоречит совести и здравому смыслу

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Транспортная блокада Донбасса противоречит совести и здравому смыслу, уверен министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Это противоречит здравому смыслу и человеческой совести", — сказал Лавров, комментируя решение украинских властей о транспортной блокаде Донбасса.

Ранее СНБО Украины заявил о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Это решение вступило в силу с 13.00 по Киеву среды и будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

В ДНР заявили, что блокада противоречит минским соглашениям.