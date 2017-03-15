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    Лавров: блокада Донбасса противоречит совести и здравому смыслу

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    (обновлено: )43
    Министр иностранных дел России уверен, что решение властей Украины о введении транспортной блокады Донбасса противоречит здравому смыслу и человеческой совести.
    Сергей Лавров. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Транспортная блокада Донбасса противоречит совести и здравому смыслу, уверен министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    Олег Постернак
    Олег Постернак/Facebook
    Блокада Донбасса, двойное гражданство, запретный русский в ВР. Мнение эксперта

    "Это противоречит здравому смыслу и человеческой совести", — сказал Лавров, комментируя решение украинских властей о транспортной блокаде Донбасса.

    Ранее СНБО Украины заявил о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

    Это решение вступило в силу с 13.00 по Киеву среды и будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

    В ДНР заявили, что блокада противоречит минским соглашениям.

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