МИД ФРГ осудил решение Украины о транспортной блокаде Донбасса

КИЕВ, 15 мар – РИА Новости Украина, Ангелина Тимофеева. Решение властей Украины о транспортной блокаде неподконтрольных Киеву территорий Донбасса не способствует деэскалации конфликта и углубляет разделение в регионе, заявил на брифинге в среду официальный представитель немецкого внешнеполитического ведомства Мартин Шефер.

"Мы обеспокоены сегодняшним решением СНБО о временном полном прекращении грузового сообщения с регионами сепаратистов. Такое решение, на наш взгляд, не ведет к деэскалации, напротив, оно углубляет тенденции к разделению в Донбассе", — сказал Шефер.

Ранее СНБО Украины заявил о введении полной транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступает в силу с 13.00 среды и будет действовать, пока предприятия в ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. В ДНР заявили, что полная транспортная блокада Донбасса противоречит минским соглашениям.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.