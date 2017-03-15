Кабмин выступил с критическим заявлением по блокаде Донбасса

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины считает недопустимым срыв восстановления экономики из-за блокады Донбасса и признает правомерными действия правоохранительных органов в отношении организаторов блокады. Об этом говорится в специальном правительственном заявлении, опубликованном на веб-портале правительства.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

"Инициаторы событий, которые происходили в последние несколько недель, пытались расколоть общество и поставить под угрозу восстановление экономического роста, первые признаки которого мы наблюдали в последнее время. Под якобы патриотическими лозунгами осуществлялась блокада, которая на самом деле уже нанесла большой вред стране", — говорится в заявлении.

"Мы строим правовое государство, и противодействовать беззаконию можно только законными методами. В данной ситуации правоохранительные органы действовали в полном соответствии с решением СНБО от 16 февраля 2017 года и нормами действующего законодательства. Действовали профессионально и не нанесли никому вреда, несмотря на то, что существовала вероятность применения против них (правоохранительных органов — Ред.) оружия. Правоохранительные органы проявили выдержку и не допустили опасного развития конфликтной ситуации", — добавили в Кабмине.

В заявлении сказано, что правительство приложило немало усилий, чтобы выйти из прошлогоднего кризиса, и считает недопустимым его повторение.

"Украина, несмотря на все сложности, должна идти по пути восстановления своей независимости. Энергонезависимость — один из наших приоритетов, и мы будем продолжать делать конкретные шаги для ее достижения", — подчеркнули в правительстве.

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Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.