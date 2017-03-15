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    Елена Лукаш: блокируйте! Будет нелегко, а местами невозможно

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    Вирус блокады Донбасса. Горящие шины и захват ОГА (76)

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    Киев прекращает транспортное сообщение с неподконтрольными территориями в Донбассе, активисты требуют большего – прекращения торговых связей с Россией. Но эти требования вряд ли удастся выполнить, считает экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.
    Елена Лукаш. Архивное фото
    Андрей Портнов/Facebook

    РИА Новости Украина

    Требования "блокадчиков" и ряда украинских политиков полностью прекратить торговые отношения с неподконтрольными Киеву территориями входят в противоречие с экономическими реалиями. Об этом на своей странице в Facebook написала экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

    "К сведению блокирующих! Обнаружена очередная зрада!

    Участники блокады Донбасса, один из редутов. Архивное фото
    УНИАН
    Мы сделали, что смогли: соцсети о разгоне блокады

    Нам нужно серьезно поговорить!

    А вам известно, ЧТО:

    В прошлом году Украина купила у России

    - угля, в.т.ч. антрацита  на 906 млн. долл.

    - топлива минерального, нефть, нефтепродуктов почти на 1, 9 млрд. долл..

    - удобрений на  полмиллиарда долларов.

    - реакторы ядерные, котлы и машины.

    Продали немало черных металлов, продуктов неорганической химии.

    Украина покупает российские двигатели для БТР через страны-посредники и по завышенным ценам. И разве только двигатели…

    Украина – Россия:

    экспорт — более 3,5 млрд. долларов,

    импорт — более 5 млрд. долларов.

    Россия – чемпион по инвестициям в Украину за 2016 год.

    Сергей Фурса
    Facebook / sergey.fursa
    Участники блокады нарушали законы с первого дня - Фурса

    Это 38% всех инвестиций!

    Гастарбайтеры передают из России своим семьям в Украину от 7 до 10 млрд. долларов в год

    Наш "словацкий" газ – это газ российский. Только дороже.

    Блокирующие пути в Донбасс, требуют срочно остановить торговлю. Попробуйте. Будет нелегко. Местами даже невозможно", — написала Лукаш.

    Напомним, в конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

    После попытки властей разогнать один из редутов блокировщиков в Киеве и в других городах сторонники блокады провели акции протеста.

    Накануне полиция Донецкой области заявила, что на блокпосту возле Славянска произошел конфликт из-за отказа группы вооруженных лиц проходить проверку. Активное участие в конфликте принимал Владимир Парасюк. По данным полиции, в результате потасовки пострадали семь правоохранителей.

    Совет Национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в среду, 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в Донбассе. С соответствующей инициативой к совету обратился президент Петр Порошенко на заседании СНБО.

    Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что все транспортные пути, ведущие в самопровозглашенные ДНР и ЛНР, будут перекрыты до 13.00 среды.

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