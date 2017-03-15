Елена Лукаш: блокируйте! Будет нелегко, а местами невозможно

РИА Новости Украина

Требования "блокадчиков" и ряда украинских политиков полностью прекратить торговые отношения с неподконтрольными Киеву территориями входят в противоречие с экономическими реалиями. Об этом на своей странице в Facebook написала экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

"К сведению блокирующих! Обнаружена очередная зрада! УНИАН Мы сделали, что смогли: соцсети о разгоне блокады

Нам нужно серьезно поговорить!



А вам известно, ЧТО:



В прошлом году Украина купила у России



- угля, в.т.ч. антрацита на 906 млн. долл.



- топлива минерального, нефть, нефтепродуктов почти на 1, 9 млрд. долл..



- удобрений на полмиллиарда долларов.



- реакторы ядерные, котлы и машины.



Продали немало черных металлов, продуктов неорганической химии.



Украина покупает российские двигатели для БТР через страны-посредники и по завышенным ценам. И разве только двигатели…



Украина – Россия:



экспорт — более 3,5 млрд. долларов,



импорт — более 5 млрд. долларов.



Россия – чемпион по инвестициям в Украину за 2016 год. Facebook / sergey.fursa Участники блокады нарушали законы с первого дня - Фурса

Это 38% всех инвестиций!



Гастарбайтеры передают из России своим семьям в Украину от 7 до 10 млрд. долларов в год



Наш "словацкий" газ – это газ российский. Только дороже.



Блокирующие пути в Донбасс, требуют срочно остановить торговлю. Попробуйте. Будет нелегко. Местами даже невозможно", — написала Лукаш.

Напомним, в конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

После попытки властей разогнать один из редутов блокировщиков в Киеве и в других городах сторонники блокады провели акции протеста.

Накануне полиция Донецкой области заявила, что на блокпосту возле Славянска произошел конфликт из-за отказа группы вооруженных лиц проходить проверку. Активное участие в конфликте принимал Владимир Парасюк. По данным полиции, в результате потасовки пострадали семь правоохранителей.

Совет Национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в среду, 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в Донбассе. С соответствующей инициативой к совету обратился президент Петр Порошенко на заседании СНБО.

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что все транспортные пути, ведущие в самопровозглашенные ДНР и ЛНР, будут перекрыты до 13.00 среды.