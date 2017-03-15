Елена Лукаш: блокируйте! Будет нелегко, а местами невозможно

РИА Новости Украина
Требования "блокадчиков" и ряда украинских политиков полностью прекратить торговые отношения с неподконтрольными Киеву территориями входят в противоречие с экономическими реалиями. Об этом на своей странице в Facebook написала экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.
"К сведению блокирующих! Обнаружена очередная зрада!
Нам нужно серьезно поговорить!
А вам известно, ЧТО:
В прошлом году Украина купила у России
- угля, в.т.ч. антрацита на 906 млн. долл.
- топлива минерального, нефть, нефтепродуктов почти на 1, 9 млрд. долл..
- удобрений на полмиллиарда долларов.
- реакторы ядерные, котлы и машины.
Продали немало черных металлов, продуктов неорганической химии.
Украина покупает российские двигатели для БТР через страны-посредники и по завышенным ценам. И разве только двигатели…
Украина – Россия:
экспорт — более 3,5 млрд. долларов,
импорт — более 5 млрд. долларов.
Россия – чемпион по инвестициям в Украину за 2016 год.
Это 38% всех инвестиций!
Гастарбайтеры передают из России своим семьям в Украину от 7 до 10 млрд. долларов в год
Наш "словацкий" газ – это газ российский. Только дороже.
Блокирующие пути в Донбасс, требуют срочно остановить торговлю. Попробуйте. Будет нелегко. Местами даже невозможно", — написала Лукаш.
Напомним, в конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.
После попытки властей разогнать один из редутов блокировщиков в Киеве и в других городах сторонники блокады провели акции протеста.
Накануне полиция Донецкой области заявила, что на блокпосту возле Славянска произошел конфликт из-за отказа группы вооруженных лиц проходить проверку. Активное участие в конфликте принимал Владимир Парасюк. По данным полиции, в результате потасовки пострадали семь правоохранителей.
Совет Национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в среду, 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в Донбассе. С соответствующей инициативой к совету обратился президент Петр Порошенко на заседании СНБО.
Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что все транспортные пути, ведущие в самопровозглашенные ДНР и ЛНР, будут перекрыты до 13.00 среды.