Организаторы блокады приветствуют решение СНБО по Донбассу

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Организаторы блокады Донбасса приветствует объявленное президентом Украины намерение Совета национальной безопасности и обороны ввести ограничения на торговлю с неподконтрольными Киеву территориями на востоке страны. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на официальной странице штаба блокады в Facebook.

СНБО в среду принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта в Донбассе. Министерству внутренних дел Украины, Национальной полиции, Национальной гвардии при участии Службы безопасности Украины поручено безотлагательно прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения железнодорожными и автомобильными путями, создать условия для привлечения общественного контроля по выполнению этого решения.

"Штаб блокады торговли с оккупантами" приветствует объявленное президентом Украины намерение Совета национальной безопасности и обороны ввести ограничения на торговлю с оккупированными Россией территориями и его контроля важнейших секторов экономики Украины. Насколько это намерение превратится в серьезные решения мы увидим после подписания Петром Порошенко решения СНБО", — говорится в заявлении.

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой.