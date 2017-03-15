В РФ прокомментировали решение СНБО о блокаде Донбасса

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Москва с озабоченностью восприняла принятое 15 марта СНБО Украины решение о прекращении грузового и транспортного сообщения с Донбассом, заявили в МИД РФ.

"В Москве с озабоченностью восприняли принятое 15 марта Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) решение о прекращении грузового и транспортного сообщения с Донбассом", — говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД России отметили, что "все это мотивируется "обострением обстановки" в зоне проведения инициированной самим же Киевом карательной операции против собственных граждан".

"Налицо явное стремление в очередной раз переложить ответственность за происходящее с больной головы на здоровую. Хотели бы напомнить, что нынешний виток напряженности был также спровоцирован Украиной, власти которой не желают урегулировать конфликт мирным политическим путем и делают ставку на силовое решение "проблемы Донбасса"", — говорится в тексте заявления.

Ранее СНБО Украины заявил о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 среды и будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

В ДНР заявили, что блокада противоречит минским соглашениям.