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    Россия

    В РФ прокомментировали решение СНБО о блокаде Донбасса

    Тема:

    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (100)

    (обновлено: )32530
    В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что власти Украины не желают урегулировать конфликт мирным политическим путем и делают ставку на силовое решение "проблемы Донбасса".
    Здание МИД РФ
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Москва с озабоченностью восприняла принятое 15 марта СНБО Украины решение о прекращении грузового и транспортного сообщения с Донбассом, заявили в МИД РФ.

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    Roman Kowalski/Facebook
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    "В Москве с озабоченностью восприняли принятое 15 марта Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) решение о прекращении грузового и транспортного сообщения с Донбассом", — говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.

    В МИД России отметили, что "все это мотивируется "обострением обстановки" в зоне проведения инициированной самим же Киевом карательной операции против собственных граждан".

    "Налицо явное стремление в очередной раз переложить ответственность за происходящее с больной головы на здоровую. Хотели бы напомнить, что нынешний виток напряженности был также спровоцирован Украиной, власти которой не желают урегулировать конфликт мирным политическим путем и делают ставку на силовое решение "проблемы Донбасса"", — говорится в тексте заявления.

    Ранее СНБО Украины заявил о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 среды и будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

    В ДНР заявили, что блокада противоречит минским соглашениям.

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