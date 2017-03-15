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    Аналитика и комментарии

    Соцсети: вместо ликвидации блокады власть решила ее возглавить

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    Вирус блокады Донбасса. Горящие шины и захват ОГА (95)

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    Украина дала добро на транспортную блокаду ДНР и ЛНР. В соцсетях такая новость вызвала неимоверный ажиотаж. Одни решение Совета яростно критикуют, иные - недоумевают... Какие еще эмоции вызвало решение СНБО у отечественных экспертов?
    Заседание СНБО при участии президента Украины Петра Порошенко
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Утро 15 марта стало судьбоносным для истории Украины: во время экстренного заседания Совет нацбезопасности и обороны решил установить транспортную блокаду ОРДЛО (за исключением гуманитарных грузов), усилить безопасность в зоне АТО и ввести санкции против банков с российским капиталом.

    "Оно будет действовать до тех пор, пока оккупанты не вернут под юрисдикцию Украины украденные украинские предприятия", — сказал президент во время своего выступлении на СНБО.

    С конца февраля транспортное сообщение между территориями, контролируемыми ополченцами, и остальной частью Украины блокируют ветераны АТО и другие активисты. Блокада послужила поводом для многочисленных акций в других городах страны. Самые массовые, с погромами и потасовками, прошли, традиционно в Киеве. Накануне очередным поводом для протестов стал конфликт с участием нардепа Владимира Парасюка.

    Решение СНБО вызвало среди украинских экспертов неоднозначную реакцию, отобразившуюся в комментариях в соцсетях: "Вместо того, что бы ликвидировать блокаду Власть решила ее возглавить".

    "Я бы не рассматривал сегодняшнее решение СНБО как слабость. Любые попытки прекратить начавшуюся турбулентность, выйти из штормовой полосы — заслуживают уважения", - есть в сетях и такие мнения.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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