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    Саакашвили: блокада Донбасса обойдется Украине в 7-8% ВВП в 2017 г

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    По мнению Саакашвили, "опоздание с решением о прекращении торговли на крови обойдется Украине в этом году в 7-8% ВВП, что чревато серьезными проблемами в бюджете и дальнейшем сокращением уровня жизни украинцев".
    Лидер Движения новых сил, бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что решение властей Украины о транспортной блокаде Донбасса обойдется стране потерей 7-8% ВВП в 2017 году.

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    "Вынужденное решение президента выставляет его крайне слабым, но также обнажает катастрофическую слабость олигархической экономики. Опоздание с решением о прекращении торговли на крови обойдется Украине в этом году в 7-8% ВВП, что чревато серьезными проблемами в бюджете и дальнейшем сокращением уровня жизни украинцев", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

    Ранее СНБО Украины заявил о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступает в силу с 13.00 среды и будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

    В ДНР заявили, что блокада противоречит минским соглашениям.

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