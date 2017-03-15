Саакашвили: блокада Донбасса обойдется Украине в 7-8% ВВП в 2017 г

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что решение властей Украины о транспортной блокаде Донбасса обойдется стране потерей 7-8% ВВП в 2017 году.

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"Вынужденное решение президента выставляет его крайне слабым, но также обнажает катастрофическую слабость олигархической экономики. Опоздание с решением о прекращении торговли на крови обойдется Украине в этом году в 7-8% ВВП, что чревато серьезными проблемами в бюджете и дальнейшем сокращением уровня жизни украинцев", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Ранее СНБО Украины заявил о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступает в силу с 13.00 среды и будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

В ДНР заявили, что блокада противоречит минским соглашениям.