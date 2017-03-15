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    За время блокады Украина потеряла 30 млрд гривен налогов – эксперт

    Тема:

    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (103)

    (обновлено: )24330
    В эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам экономики Владислав Зимовец заявил, что посчитать все убытки от блокады Донбасса невозможно.
    Гривны
    УНИАН

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. В эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам экономики Владислав Зимовец заявил, что посчитать все убытки от блокады Донбасса невозможно.

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    "Нет методики, как считать эти убытки. Если говорить о том, что это поступления в бюджет, которые выплачивались предприятиями, которые находятся на территории оккупированной, то эта цифра достаточно сталая — это около 30 миллиардов гривен. Об экспорте вообще здесь речь не идет. Речь идет о поступлении в бюджет, то есть это такая сумма поступлений оплачивалась предприятиями, которые находятся на оккупированной территории. Она неоднократно обнародовалась. Насколько ей можно доверять? Я думаю, что она близка к правде и 30 млрд налогов потеряны", — считает эксперт.

    Ранее президент Петр Порошенко заявил о значительных экономических потерях от блокады и обвинил в этом глав самопровозглашенных республик Донбасса, а также партии "Самопомич" и "Батькивщина".

    Также глава государства поручил Кабмину в кратчайшие сроке подвести итоги экономических потерь нашего государства.

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