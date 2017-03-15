Что внутри? Госблокада Донбасса и санкции против банков РФ

УНИАН

РИА Новости Украина

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на заседании в среду принял решение о прекращении грузового транспортного сообщения с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса, а также поручил Нацбанку и СБУ в течение суток внести предложения о введении санкций против банков, в капитале которых есть доля российских госбанков.

В России считают, что решение о транспортной блокаде юго-востока страны "противоречит здравому смыслу" и окончательно отделит Донбасс от Украины. Эксперты прогнозируют, что этот шаг грозит замедлением темпов экономического роста самой Украине.

Грузы УНИАН Соцсети: вместо ликвидации блокады власть решила ее возглавить

Президент Украины Петр Порошенко на экстренном заседании СНБО в среду утром внес предложение полностью прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта в Донбассе. Такое решение спровоцировано, по заявлению Киева, национализацией предприятий на неподконтрольных властям Украины территориях, а также в связи с тем, что РФ признала паспорта самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

По итогам заседания секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что предложение по грузовой блокаде поддержано, прекращение грузового сообщение было назначено на 15:00 среды.

Вскоре после этого он заявил, что все автомобильные и железные дороги, ведущие на неподконтрольные Киеву территории в Донбассе, перекрыты для грузовых перевозок, сообщают РИА Новости.

Глава украинской Нацполиции Сергей Князев сообщил, что подконтрольное ему ведомство готово обеспечивать решение СНБО.

Банки РФ

Помимо этого, СНБО поручил компетентным органам провести анализ деятельности всех банковских учреждений страны с долей государственных банков РФ и применить к ним санкции.

"Национальному банку Украины, Службе безопасности Украины поручено провести анализ деятельности банковских учреждений Украины, в капитале которых есть доля государственных банков РФ, и в течение суток внести соответствующие предложения, в том числе о введении против них санкций", - сказал Турчинов по итогам заседания СНБО.

Всего в Украине работают восемь структур российских банковских групп: украинские Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк, Укрсоцбанк (принадлежит "Альфа-групп"), "БМ Банк" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанк ("дочка" ВЭБа), VS Bank ("дочка" Сбербанка) и банк "Форвард" (входит в группу "Русский стандарт"). Таким образом, поручение не касается только Альфа-банка и Укрсоцбанка, а также "Форварда".

ТЭК и металлургия Канал informator.dp.ua на YouTube "Сбербанк" в Днепре замуровали бетонными блоками

Крупнейшая на Украине частная энергокомпания ДТЭК, принадлежащая бизнесмену Ренату Ахметову, в среду заявила о потере управления над предприятиями, расположенными в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

СНБО на заседании поручил кабинету министров Украины разработать планы по безопасному функционированию топливно-энергетического и металлургического комплексов страны.

"Кабинету министров Украины было поручено безотлагательно разработать и ввести план мероприятий по обеспечению безопасного и надежного функционирования топливно-энергетического и металлургического комплексов Украины, проанализировать негативное влияние на экономику в бюджет страны и принять меры по их минимизации", - говорится в сообщении пресс-службы СНБО.

Отделение Донбасса

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что транспортная блокада Донбасса "противоречит совести и здравому смыслу". МИД ФРГ также осудил блокаду.

"Мы критически рассматриваем блокаду грузового сообщения со стороны украинских активистов, которым украинское правительство до сих пор противодействует недостаточно активно", — сказал официальный представитель немецкого внешнеполитического ведомства Мартин Шефер.

Организаторы торговой блокады Донбасса решение СНБО одобрили.

"Штаб блокады торговли с оккупантами приветствует объявленное президентом Украины намерение Совета национальной безопасности и обороны Украины ввести ограничения на торговлю… Насколько это намерение обратится в серьезные решения, мы увидим после подписания Петром Порошенко решения СНБО", — сообщается на странице штаба блокады в Facebook.

Экономика

Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко убежден, что решение Киева по блокаде грозит замедлением темпов экономического роста.

"Даже если это (блокада — Ред.) продлится незначительное время, три месяца, то это означает, что у нас будет резкое замедление темпов экономического роста, увеличение уровня инфляции. Будет создано дополнительное давление на курс гривны, могут возникнуть вопросы и проблемы сотрудничества с международными финансовыми институциями", — сказал Устенко. При этом он отметил, что возможно и уменьшение поступлений средств в государственный бюджет.

Кроме того он считает, что подобное решение украинских властей противоречит минским соглашениям.

"Отсутствие обмена (с ЛДНР — Ред.), как это согласуется с минскими соглашениями? Насколько я понимаю, в минских соглашениях говорилось о том, что мы продолжаем экономическое сотрудничество с квазиреспубликами", — напомнил Устенко.

Украинский политолог Владимир Фесенко считает, что полная грузовая блокада Киевом неподконтрольных ему районов Донбасса является вынужденной мерой, это не уступка организаторам торговой блокады.

"Это мера вынужденная, это ответ отчасти на блокаду, но не уступка. Это не уступка ультиматуму, потому что любое выполнение ультиматумов означает проявление слабости. И, естественно, власть тогда проиграет еще больше, и будут новые ультиматумы", — сказал Фесенко в эфире телеканала "112. Украина".

Читайте также: Власть возглавит блокаду, чтобы потихоньку торговать – Золотарев

Политолог отметил, что решение СНБО является реакцией на "национализацию" украинских предприятий в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках. Также он считает, что Киев будет нести потери из-за прекращения связей с неподконтрольным Донбассом.