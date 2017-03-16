Бессрочная акция протеста под Сумской ОГА в поддержку блокады Донбасса

В Сумах возле здания областной госадминистрации (ОГА) активисты начали бессрочную акцию протеста. Как сообщает Радио Свобода, протестующие, в частности, требуют отставки главы Сумской ОГА Владимира Токара за того, что тот не собрал внеочередную сессию по вопросу разгона блокады в Донбассе.

В настоящее время на площади находится около двух десятков митингующих, за которыми следит примерно такое же количество правоохранителей. Люди разожгли на площади перед ОГА костры в бочках и принесли автомобильные покрышки.

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Как сообщается, накануне вечером почти сотня активистов ждали под ОГА гарантий от глав фракций областного совета о том, что сессия по блокаде все же состоится, однако, поскольку этого не произошло, они объявили бессрочную акцию.

Кроме того, активисты требуют отставки и осуждения Министра внутренних дел Арсена Авакова и заместителя председателя Нацполиции Вячеслава Аброськина.

В понедельник, 13 марта, участники торговой блокады с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса заявили, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и спецназа Нацполиции "КОРД" захватили редут добровольческого батальона близ железнодорожной станции в Кривом Торце Донецкой области. В ходе "зачистки" были задержаны несколько десятков участников блокады. В ночь на вторник, 14 марта, появилась информация об освобождении задержанных.

Также сообщалось, что во время проведения мероприятий в населенных пунктах Торецк, Щербиновка и Курдюмовка (район проведения АТО) сотрудники СБУ выявили группу лиц с оружием и другими средствами поражения. В СБУ утверждают, что на предложение сдать указанное оружие получили отказ, о чем было сообщено в полицию.

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В ответ на действия силовиков в центре Киева прошел митинг в поддержку задержанных. Кроме того, около 50 активистов в Луцке заняли Волынскую ОГА с требованием освободить задержанных, а также уволить главу МВД Арсена Авакова и начальника полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина. Кроме того, в Виннице и Ровно активисты зажгли шины с требованием освободить задержанных активистов.