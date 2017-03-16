Украина: "официальная" блокада Донбасса в день заседания контактной группы

РИА Новости Украина

Заседание контактной группы по Донбассу и ее тематических подгрупп завершилось в Минске без видимых успехов. И хотя, как ожидалось, основным вопросом на встрече должно было стать выполнение договоренностей о прекращении огня на линии соприкосновения, в среду стороны не обошли вниманием продолжающуюся блокаду железнодорожных путей и введение внешнего управления на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.

Масла в огонь подлило и озвученное в среду решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 среды и будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

В конце января группа бывших участников военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной рады Украины, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой.

Власти ДНР и ЛНР в ответ на транспортную блокаду со стороны украинских радикалов ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.

Следующая встреча контактной группы состоится 29 марта.

ОБСЕ разочарована

По итогам заседания спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что разочарован и обеспокоен усилением напряженности в Донбассе и призвал стороны срочно остановить такое развитие событий. Нынешняя ситуация не способствует успеху минского процесса, уверен он.

При этом Сайдик отметил, что координатор экономической подгруппы по Донбассу настаивает на недопустимости вмешательства в управление украинскими предприятиями со стороны ЛНР и ДНР. Он пояснил, что дискуссии в рамках экономической подгруппы в среду касались в основном блокады железнодорожных путей и введения внешнего управления на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.

Спецпредставитель ОБСЕ добавил, что блокада в районе станций Ясиноватая и Скотоватая была отменена 13 марта.

"Обсуждался вопрос о возобновлении поставок угля и других грузов через линию соприкосновения", – сказал дипломат.

По словам Сайдика, подгруппа также обсудила вопросы, связанные с обеспечением водой населения в зоне конфликта, и отметила необходимость защиты объектов водоснабжения от последствий боевых действий.

Говоря о работе гуманитарной подгруппы, Сайдик отметил, что ее члены обсуждали вопрос создания механизма с участием третьей стороны для подтверждения пожелания пленных после освобождения остаться на территории, где они удерживались.

"Дискуссия по этой теме продолжается", – сказал спецпредставитель ОБСЕ.

Подгруппа обсудила тему защиты гражданского населения, особенно детей, добавил Сайдик. Он подчеркнул, что в этом месяце глава Международного комитета Красного Креста приезжал в Украину и обсудил вопросы дальнейшего участия МККК в гуманитарной поддержке населения в зоне конфликта.

Блокада противоречит минским соглашениям

В РФ посчитали, что решение СНБО Украины о полной автомобильной и железнодорожной блокаде Донбасса – шаг, прямо противоречащий минским соглашениям, заявил полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию на Украине Борис Грызлов.

"Оглашенное сегодня в ходе заседания СНБО решение о якобы "временной", а по сути полной автомобильной и железнодорожной блокаде Донбасса — шаг, прямо противоречащий минским соглашениям. Напомню: Комплекс мер по их выполнению предусматривал меры "полного восстановления социально-экономических связей". На практике же выяснилось, что власти в Киеве действуют радикальнее самих радикалов. То, что прежде представлялось действиями неких "активистов", теперь обретает форму официальных решений", – сказал он журналистам.

По словам Грызлова, "особенно цинично, что их огласили в день заседания контактной группы, призванной способствовать нормализации ситуации".

"На этом фоне остается все меньше людей, способных верить в то, что киевские власти всерьез готовы исполнять минские соглашения. Напротив: их действия наносят реальный ущерб, прежде всего, Украине и ее народу. Киев цинично легализовал блокаду в день заседания контактной группы", – отметил полпред России.

Блокада дорого обойдется Киеву

В ДНР заявили, что решение Киева может отсрочить мир в Донбассе и является безрассудным шагом украинского правительства.

"К моему большому разочарованию, это решение, как и все остальные действия радикалов и украинской власти по блокированию ДНР и ЛНР, лишь усугубит пропасть между нами и значительно отсрочит мир в Донбассе", – приводит слова полпреда ДНР в контактной группе Дениса Пушилина его пресс-служба.

По его мнению, это решение является продолжением тотальной изоляции Донбасса.

"Я уже не говорю о потерях для самой Украины, жителям которой очень дорого обходятся выходки оголтелых националистов. Что еще более цинично, на сегодняшней встрече подгруппы по экономике украинские переговорщики упорно заявляли, что якобы уже разблокировали один железнодорожный переезд, в то время как в Киеве господин Порошенко и СНБО голосовали за введение временной полной транспортной блокады Донбасса", — добавил Пушилин.

Разведение сил в Станице Луганской

Несмотря на то, что блокада Донбасса была, очевидно, одной из самых горячих тем, на повестке дня были не менее острые вопросы: несостоявшееся разведение вооружений на участке Станицы Луганской, ситуация в районе Донецкой фильтровальной станции, обмен пленными.

По итогам заседания пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что украинские силовики готовы к разведению сил и средств в Станице Луганской, однако обстрелы пока не позволяют реализовать эту договоренность. В целом в Киеве считают, что именно решение о национализации украинских предприятий в Донбассе и признание документов ДНР и ЛНР блокируют работу контактной группы.

"Мы потребовали ответа касательно отмены решений по этим вопросам, поскольку такие методы со стороны РФ и ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей — ред.) ведут к блокированию процесса консультаций в рамках минского процесса. Этот вопрос Украина поставила как на уровне рабочих подгрупп, так и в рамках трехсторонней контактной группы", — написала Олифер на своей странице в Facebook.

В ответ в ЛНР заявили, что украинские силовики с конца 2016 года сужают границы "серой зоны" в Донбассе и наращивают запрещенное минскими соглашениями вооружение.

"Данная "ползучая тактика" не скрывается украинскими властями, выдается в качестве успеха военных подразделений и подтверждается отчетами СММ ОБСЕ", – цитирует слова полпреда ЛНР на минских переговорах Владислава Дейнего Луганский информационный центр.

Он подчеркнул, что "вместо реализации вопросов восстановления экономических связей с Донбассом введенная Киевом экономическая блокада, разрыв транспортного сообщения, прекращение выплат социальных пособий и пенсий, остановка крупных градообразующих предприятий, ограничение поставок воды еще более усугубляют гуманитарную и экономическую обстановку в регионе".

Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине 21 сентября 2016 года подписала в Минске рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Разведение сил в районе населенного пункта Золотое состоялось 1 октября 2016 года, 7 октября стороны отвели силы в районе Петровского, на 9 октября был запланирован отвод в районе Станицы Луганской. Однако Минобороны Украины сообщило о переносе сроков отвода сил в этом районе. Отвод сил в районе Станицы Луганской не может состояться уже в течение нескольких месяцев.

Переговорный процесс надо упорядочить

После прошедшего в Минске заседания в ДНР заявили, что настаивают на рассмотрении регламента работы контактной группы уже на следующей встрече 29 марта.

Пресс-секретарь Пушилина Виктория Талакина написала на своей странице в Facebook, что "в рамках состоявшейся встречи в Минске, Денис Пушилин обратил внимание участников контактной группы на целесообразность разработки и принятия регламента".

Она отметила, что регламент позволил бы упорядочить переговорный процесс и "прекратил пререкания переговорщиков и перекручивание достигнутых договоренностей". Свои варианты документа представили все стороны переговорного процесса, кроме Киева.