Торговая блокада уничтожила Украину в Донбассе - Порошенко

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Торговая блокада неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе привела к оправданию признания Россией паспортов самопровозглашенных ДНР и ЛНР и национализации украинских предприятий, заявил президент Петр Порошенко.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

"Так называемая блокада дала возможность воспользоваться этим абсолютно безответственным действием политиканов и достичь двух вещей", — заявил Порошенко в интервью украинским телеканалам.

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"Первое: оправдать решение Российской Федерации для того, чтобы признать паспорта так называемых ДНР и ЛНР, регистрационные документы, автомобильные номера и прочее… Второе: как вы это ни называйте — экспроприация, национализация, конфискация или простым языком захват украинских предприятий", — перечислил он.

Президент считает, что торговая блокада "уничтожила Украину в Донбассе". По его словам, из-за торговой блокады часть предприятий начали платить деньги в бюджет самопровозглашенных "республик", а не в украинский.

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Напомним, в среду на экстренном заседании СНБО принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 15 марта и будет действовать, пока "национализированные" предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.