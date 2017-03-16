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    Торговая блокада уничтожила Украину в Донбассе - Порошенко

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    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (107)

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    По словам главы государства, из-за несанкционированной торговой блокады часть предприятий начали платить деньги в бюджет самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а не в украинский.
    Петр Порошенко на заседании СНБО 15 марта 2017 года
    twitter.com/poroshenko

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Торговая блокада неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе привела к оправданию признания Россией паспортов самопровозглашенных ДНР и ЛНР и национализации украинских предприятий, заявил президент Петр Порошенко.

    КПП Золотое в Донбассе
    УНИАН
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    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

    "Так называемая блокада дала возможность воспользоваться этим абсолютно безответственным действием политиканов и достичь двух вещей", — заявил Порошенко в интервью украинским телеканалам.

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    "Первое: оправдать решение Российской Федерации для того, чтобы признать паспорта так называемых ДНР и ЛНР, регистрационные документы, автомобильные номера и прочее… Второе: как вы это ни называйте — экспроприация, национализация, конфискация или простым языком захват украинских предприятий", — перечислил он.

    Президент считает, что торговая блокада "уничтожила Украину в Донбассе". По его словам, из-за торговой блокады часть предприятий начали платить деньги в бюджет самопровозглашенных "республик", а не в украинский.

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    Напомним, в среду на экстренном заседании СНБО принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 15 марта и будет действовать, пока "национализированные" предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. 

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