Погребинский о блокаде Донбасса: люди будут замуровывать магазины Roshen

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Совет национальной безопасности и обороны Украины постановил прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне АТО. Но причиной такого шага в СНБО назвали не блокаду Донбасса, которая длится почти два месяца, а "резкую эскалацию российской агрессии против Украины, насильственный захват украинских предприятий, расположенных на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей".

Данное решение СНБО — это временное явление и будет действовать до возвращения под украинскую юрисдикцию захваченных на Донбассе предприятий, а также до реализации первого и второго пунктов Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года.

Российские представители в трехсторонней контактной группе по Донбасса утверждают, что решение Киева об официальной блокаде направлено на нарушение минских договоренностей. Хотя украинская сторона утверждает обратное.

Политическую целесообразность таких мер в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

(публикуется на языке оригинала)

Чому Україна блокує торгівлю з непідконтрольними територіями?

— У мене немає раціональної думки стосовно того, яким чином і чому саме так поводиться керівництво нашої держави. Можна вигадувати різні варіанти.

Україна зробила рішучий крок, який веде до втрати Донбасу. Я невпинно повторюю, що він важливий для нас, що це наша територія і треба зробити все, щоб залишити її в складі України. Нічого не зроблено такого, щоб дати йому шанс і навпаки, — сьогодні розриваються останні можливості. Оскільки економіка — це остання можливість утримувати зв'язок, тим більше, що вона дуже сильно пов'язана.

Погано буде всім. Погано буде і ДНР, ЛНР, і Москві, яка буде мати абсолютно шалені турботи. І, звичайно, для нас — материкової України, яка буде мати колосальні збитки.

Я розмовляв з одним власником одного з підприємств, і він каже, що у нього на підприємстві працює 20 тисяч співробітників і втричі більше людей, які обслуговують підприємство на території України. І якщо порахувати ще членів родини, ми отримаємо ще 150 тисяч людей, які зараз залишаться без роботи, ніж на мінімальній роботі. Це колосальна катастрофа.

Про що думає наш Петро Олексійович крім того, щоб зберегти свою посаду, мені важко сказати.

Декілька днів тому Порошенко сказав, що ми не будемо співпрацювати з цими підприємствами. Чи правильно казати, що кінці вже обрублені?

— Це правда, але я думаю, краще про це не говорити. Це втрата насамперед для Ріната Ахметова. Для України це могла б бути не така велика втрата, якщо йдеться про тимчасове рішення.

Влада наголошує, що припинення вантажоперевезень з непідконтрольними територіями Донбасу діятиме до реалізації пунктів 1-2 Комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей від 12 лютого 2015 року. Що це за пункти? Сайт президента Украины Блокада Донбасса, Порошенко и разрыв шаблона

— Це припинення вогню і розведення озброєння. Це саме ті пункти, про які каже Київ, коли говорить, що жодного просування по шляху політичних домовленостей не буде, доки не будуть виконані ці два пункти. Потім спробуйте довести, хто перший почав стріляти.

Тому це просто відверта розмова про те, що ми хочемо Мінських домовленостей, але ми зробимо все для того, щоб вони не відбулись, бо вони нам не цікаві. Я думаю, що саме це колосальна проблема, оскільки я не бачу іншого шляху, щоб зберегти ці території та повернути ці підприємства.

Донбасу та Москві було б зручніше, щоб Ахметов ніс відповідальність за свої підприємства, ніж працювати в невідомому режимі.

Чи можливо повернути підприємства та виконати вказані пункти?

— Теоретично це можливо. Але поведінка влади породжує сумнів. Виходить так, що ми будемо продовжувати свою лінію і вимагати зробити все, що нам потрібно. Але якщо ми зробимо трохи, а потім вони, ми відкриємо можливість працювати здоровому глузду.

Я ще раз хочу сказати, що погано всім, в тому числі і Порошенку. Якби він думав хоча б на пару місяців вперед, він би зрозумів, що колосальне навантаження буде лягати на українську економіку. Вона не зможе витримати фінансових проблем, винен буде президент, а люди почнуть замуровувати і палити магазини "Roshen".

Чи правильно казати, що в нинішніх умовах блокада може ніколи не закінчитись?

— Я цього не виключаю, хоча ще раз хочу сказати, що якщо є політична воля і йти шляхом реінтеграції і поваги до прав людини, тоді можливе повернення.

Я трохи знаю про менеджмент тих підприємств і можу сказати, що за тих умов, які сьогодні існують, важко собі уявити, що може бути щось краще. Вони працювали і треба було, щоб вони далі працювали. Можливо, я в чомусь помиляюсь, але думаю, що рішення РНБО — це колосальна помилка. Почекаємо рішення президента. Можливо, там будуть якісь можливості зробити крок назад.

Читайте также — Соцсети: вместо ликвидации блокады власть решила ее возглавить

Ранее политолог Валентин Войтков в эфире "ГС" заявил, что Порошенко хочет экономические потери от торговой блокады Донбасса повесить на оппозиционные ему силы.

А эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук в эфире "ГС" заявил, что сегодня власть не выполняет свои функции, сотрудники полиции стали заложниками выяснения отношений между политическими группами.