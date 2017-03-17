Золотарев: блокадой Донбасса власть загнала себя в цугцванг

"Шизофреничность позиции — она рано или поздно, неизбежно вела к конфликту. Она этот конфликт программировала. Это отдельный вопрос — что дальше делать с Донбассом. Цельную стратегию никто из наших политиков предложить не может", — заявил Золотарев в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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СНБО в среду одобрил предложение президента Петра Порошенко о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. В ДНР и ЛНР заявили, что блокада противоречит минским соглашениям.