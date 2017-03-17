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    Золотарев: блокадой Донбасса власть загнала себя в цугцванг

    Тема:

    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (158)

    (обновлено: )49660
    Политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что кто бы ни стоял за блокадой, "это должно было случиться в той или иной форме".
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Шизофреничность позиции — она рано или поздно, неизбежно вела к конфликту. Она этот конфликт программировала. Это отдельный вопрос — что дальше делать с Донбассом. Цельную стратегию никто из наших политиков предложить не может", — заявил Золотарев в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

    Смотрите также: Бортник: решение по блокаде Донбасса свидетельствует о слабости Порошенко

    СНБО в среду одобрил предложение президента Петра Порошенко о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. В ДНР и ЛНР заявили, что блокада противоречит минским соглашениям. 

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