ЕС будет следить за последствиями блокады Донбасса для населения ЛДНР

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Евросоюз (ЕС) будет следить за последствиями для гражданского населения решения Совета национальной безопасности обороны (СНБО) Украины о запрете перемещения грузов через линию столкновения, заявила пресс-секретарь Еврокомиссии (ЕК) Майя Косьянчич.

В среду, 15 марта, на экстренном заседании СНБО принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 15 марта и будет действовать, пока "национализированные" предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

"Мы тщательно будем отслеживать влияние решения на гражданское население", — заявила Косьянчич в комментарии "Укринформу".

Она подчеркнула, что в рамках неуклонной поддержки Украины в ЕС выступают за инклюзивный подход к украинским гражданам, проживающим на неподконтрольных территориях Украины.

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"Недавние события, к сожалению, противоречат этому подходу и создают риск для дальнейшего негативного влияния на гуманитарную ситуацию", — отметила представитель ЕК.

В частности, добавила Косьянчич, речь идет о так называемых административных мерах по захвату предприятий в Донецке, введении иных, чем украинская гривна, валют, что "юридически ничтожно".

Она также отметила, что указ президента РФ Владимира Путина о признании документов, выданных самопровозглашенными ДНР и ЛНР противоречит духу "минских договоренностей".

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В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.