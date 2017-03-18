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    Общество

    ЕС будет следить за последствиями блокады Донбасса для населения ЛДНР

    Тема:

    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (162)

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    В Еврокомиссии заявили, что в рамках неуклонной поддержки Украины в ЕС выступают за инклюзивный подход к украинским гражданам, проживающим на неподконтрольных территориях.
    АТО. КПВВ Станица Луганская
    Facebook Генеральный штаб ВСУ

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Евросоюз (ЕС) будет следить за последствиями для гражданского населения решения Совета национальной безопасности обороны (СНБО) Украины о запрете перемещения грузов через линию столкновения, заявила пресс-секретарь Еврокомиссии (ЕК) Майя Косьянчич.

    В среду, 15 марта, на экстренном заседании СНБО принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 15 марта и будет действовать, пока "национализированные" предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. 

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    "Мы тщательно будем отслеживать влияние решения на гражданское население", — заявила Косьянчич в комментарии "Укринформу". 

    Она подчеркнула, что в рамках неуклонной поддержки Украины в ЕС выступают за инклюзивный подход к украинским гражданам, проживающим на неподконтрольных территориях Украины.

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    "Недавние события, к сожалению, противоречат этому подходу и создают риск для дальнейшего негативного влияния на гуманитарную ситуацию", — отметила представитель ЕК.

    В частности, добавила Косьянчич, речь идет о так называемых административных мерах по захвату предприятий в Донецке, введении иных, чем украинская гривна, валют, что "юридически ничтожно".

    Она также отметила, что указ президента РФ Владимира Путина о признании документов, выданных самопровозглашенными ДНР и ЛНР противоречит духу "минских договоренностей".

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    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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