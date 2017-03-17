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    Бортник: решение по блокаде Донбасса свидетельствует о слабости Порошенко

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    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (153)

    (обновлено: )10730
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что решение о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса говорит о слабости президента Петра Порошенко.
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Первый посыл — это то, что президент слаб. Самостоятельно он ни разогнать блокаду, ни договориться (…) не сумел. Он вынужден был согласиться на требования правых радикалов", — заявил Бортник в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

    Олег Саакян
    Олег Саакян / Facebook
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    По его мнению, Петр Порошенко не может достигнуть реализации украинского законодательства на территории Украины.

    "И второй месседж – еще один месседж для бизнеса, в том числе международного. Что договоренности с украинской властью в части бизнеса не стоят бумажки, на которой написаны", — добавил эксперт.

    СНБО в среду одобрил предложение президента Петра Порошенко о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. В ДНР и ЛНР заявили, что блокада противоречит минским соглашениям. 

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