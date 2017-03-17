Бортник: решение по блокаде Донбасса свидетельствует о слабости Порошенко

"Первый посыл — это то, что президент слаб. Самостоятельно он ни разогнать блокаду, ни договориться (…) не сумел. Он вынужден был согласиться на требования правых радикалов", — заявил Бортник в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

По его мнению, Петр Порошенко не может достигнуть реализации украинского законодательства на территории Украины.

"И второй месседж – еще один месседж для бизнеса, в том числе международного. Что договоренности с украинской властью в части бизнеса не стоят бумажки, на которой написаны", — добавил эксперт.

СНБО в среду одобрил предложение президента Петра Порошенко о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. В ДНР и ЛНР заявили, что блокада противоречит минским соглашениям.