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    В мире

    В Белоруссии вынесен очередной смертный приговор

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    В пресс-службе суда уточнили, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке. Фамилия осужденного не сообщается.
    Молоточек судьи
    RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Гомельский областной суд приговорил 33-летнего жителя Наровли к исключительной мере наказания — смертной казни, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу суда.

    Тела убитых мужчины и женщины пенсионного возраста — родных брата и сестры — были обнаружены в их доме в Наровле в марте 2016 года. Тогда же по подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее судимый местный житель.

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    "Обвиняемый признан виновным в умышленном противоправном лишении жизни (убийстве) двух лиц, совершенном с особой жестокостью, лицом, ранее совершившим убийство", — говорится в сообщении. Фамилия осужденного не сообщается.

    В пресс-службе суда уточнили, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

    Кроме того, у обвиняемого остается право ходатайствовать о помиловании после вступления приговора в законную силу.

    Белоруссия остается единственной страной в Европе и СНГ, где сохраняется смертная казнь. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел.

    В 2016 году были исполнены четыре смертных приговора. Последний был вынесен 28 декабря — мужчина был признан виновным в том, что в начале года убил двух детей 17 и 9 лет. После этого он сообщил о случившемся в милицию и выбросился из окна, но остался жив.

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