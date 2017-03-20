Автомобиль с оружием пытался прорваться в Белоруссию из Украины

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина, Нина Гурина. Белорусские пограничники пресекли на границе попытку прорыва c территории Украины автомобиля, в нем обнаружены пистолет и "предмет, внешне схожий с тротилом и электродетонаторами", сообщила в понедельник пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии.

"В 01.45 20 марта 2017 года на въезд в Белоруссию из Украины осуществлена попытка прорыва через государственную границу в пункте пропуска Александровка автомобиля марки Jeep", — говорится в сообщении.

Там отмечается, что "транспортное средство сбило шлагбаум, проехало через средство принудительной остановки, и, получив механические повреждения, предприняло попытку прорыва вглубь территории Белоруссии".

Пограничники применили оружие, в 01.55 в районе населенного пункта Габрилеевка Гомельской области автомобиль был остановлен. Задержаны два гражданина, личность которых устанавливается.

"По имеющейся информации, в данном автомобиле мог находиться еще один неизвестный, который в настоящее время разыскивается… В ходе внешнего осмотра автомобиля обнаружен пистолет марки ТТ и два снаряженных магазина, а также предмет, внешне схожий с тротилом и электродетонаторами", — говорится там.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксенов призвал украинские власти прекратить "глупые разговоры, что Крым когда-то будет украинским" и "не дурить" население своей страны.