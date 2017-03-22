Появились новые подробности попытки прорыва джипа с оружием в Белоруссию

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. В Государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили, что джип с оружием, который пытался прорваться через государственную границу, мог и не заезжать на территорию Украины.

В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что пограничники пресекли на границе попытку прорыва c территории Украины автомобиля, в котором обнаружили пистолет и предмет, внешне схожий с тротилом и электродетонаторами. Два человека задержаны, предполагаемый третий участник прорыва разыскивается. Позже СК Белоруссии уточнил, что в автомобиле обнаружены пистолет марки ТТ и два магазина с патронами к нему, а также предметы, внешне похожие на тротиловые шашки, электродетонаторы, гранаты РГД-42, пластид и самодельное взрывное устройство.

"Той ночью, около 00.20 (23.20 по Киеву), данный автомобиль оформлялся на выезд из Беларуси, в нем, по имеющейся информации, был один человек", — цитирует агентство Sputnik Беларусь сообщение Госпогранкомитета.

По данным ведомства, более часа спустя внедорожник "прорывался в Белоруссию со стороны Украины" через пограничный переход "Александровка". "Он мог на территорию этой страны и не заезжать. До границы с Украиной более 12 километров. Данные обстоятельства выясняются в рамках возбужденного дела", — пояснили в погранкомитете.

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Как сообщил официальный представитель ГПК Антон Бычковский, в связи с тем, что в настоящее время идет розыск третьего человека из внедорожника, на данном участке границе усилены меры пограничного контроля, а белорусские пограничники "уточнили взаимодействие" с пограничниками с Украины, а также ФСБ России.

"По состоянию на 09.00 22 марта у меня не было информации о том, что он задержан", — сказал Бычковский.