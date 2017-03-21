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    Нацсовет пригрозил отключением белорусскому каналу за карту без Крыма

    (обновлено: )20320
    По мнению Нацсовета, телеканал "Беларусь 24" транслирует предвзятую информацию об актуальной ситуации в Украине, в частности, в одной из программ вещателя не был соблюден баланс взглядов на отдельные политические события в стране.
    Национальный совет Украины по вопросам телерадиовещания. Архивное фото
    Nmpu.org.ua

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания просит телеканал "Беларусь 24" устранить нарушение украинского законодательства, которое заключается в изображении карты Украины без Крыма, сообщила во вторник пресс-служба регулятора.

    "Национальный совет письмом проинформировал директора телеканала "Беларусь 24" Александра Мартыненко о выявленных в эфире телеканала нарушения законодательства Украины и просит их устранить", — говорится в сообщении.

    Надежда Савченко
    Украинское фото
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    Как поясняет Нацсовет, в ходе мониторинга телеканала от 14 февраля в программе информационно-аналитического направления в рубрике "Акценты" была продемонстрирована виртуальная карта стран, которые являются членами регионального объединения Центральноевропейская инициатива, в состав которого входит и Украина. На этой карте территория украинского государства была изображена без Крыма.

    По мнению регулятора, телеканал транслирует предвзятую информацию об актуальной ситуации в Украине, в частности, 26 февраля в информационно-аналитической программе "Главный эфир" не был соблюден баланс взглядов на отдельные политические события в стране, что привело к их однобокому освещению.

    "В случае игнорирования требований украинского законодательства, регулятор совет будет вынужден рассмотреть вопрос о прекращении ретрансляции программы "Беларусь 24" на территории Украины", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что издательство во Львове опубликовало на страницах сборника кроссвордов карту Украины без полуострова Крым, публикация вызвала скандал.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, считая это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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