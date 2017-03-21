Нацсовет пригрозил отключением белорусскому каналу за карту без Крыма

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания просит телеканал "Беларусь 24" устранить нарушение украинского законодательства, которое заключается в изображении карты Украины без Крыма, сообщила во вторник пресс-служба регулятора.

"Национальный совет письмом проинформировал директора телеканала "Беларусь 24" Александра Мартыненко о выявленных в эфире телеканала нарушения законодательства Украины и просит их устранить", — говорится в сообщении.

Как поясняет Нацсовет, в ходе мониторинга телеканала от 14 февраля в программе информационно-аналитического направления в рубрике "Акценты" была продемонстрирована виртуальная карта стран, которые являются членами регионального объединения Центральноевропейская инициатива, в состав которого входит и Украина. На этой карте территория украинского государства была изображена без Крыма.

По мнению регулятора, телеканал транслирует предвзятую информацию об актуальной ситуации в Украине, в частности, 26 февраля в информационно-аналитической программе "Главный эфир" не был соблюден баланс взглядов на отдельные политические события в стране, что привело к их однобокому освещению.

"В случае игнорирования требований украинского законодательства, регулятор совет будет вынужден рассмотреть вопрос о прекращении ретрансляции программы "Беларусь 24" на территории Украины", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что издательство во Львове опубликовало на страницах сборника кроссвордов карту Украины без полуострова Крым, публикация вызвала скандал.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, считая это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.