В Минске прошел "марш нетунеядцев"

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Участники акции протеста в Минске против так называемого "декрета о тунеядцах" дошли до площади Бангалор, но на митинг в парке "Дружбы народов" не пошли, передает корреспондент РИА Новости.

В апреле 2015 года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал так называемый декрет "о тунеядцах", в соответствии с которым неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (более 200 долларов). В феврале-марте в ряде городов Белоруссии прошли несанкционированные акции протеста против декрета о "налоге на тунеядцев". Лукашенко поручил к 1 мая решить вопрос трудоустройства всех безработных. Он также потребовал от милиции не допускать провокаций во время акций протеста в Белоруссии. В то же время власти решили приостановить взимание сбора на год.

Ранее в среду участники акции собрались на площадке возле кинотеатра "Октябрь", где была зачитана резолюция мероприятия. Они требуют отмены декрета "о тунеядцах", вернуть уже уплаченные сборы, принять "новый экономический курс страны", направленный на создание рабочих мест, освободить всех арестованных за участие в подобных акциях и "провести честные выборы".

Колонной они прошли по проспекту Независимости и улице Сурганова к площади Бангалор — это разрешенный городскими властями маршрут. Власти Минска разрешили провести митинг в парке "Дружбы народов", но участники акции отказались от этой части плана. Среди участников звучат призывы прийти в скором времени на новую акцию протеста.

В среду аналогичные, но несанкционированные, акции протеста против декрета проходили в Могилеве и Гродно, в них участвовали несколько сотен человек.

О задержаниях в ходе нынешних акций пока не сообщалось.