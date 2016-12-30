В Белоруссии 16 тыс жителей уплатили налог на "тунеядство"

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Более 16 тысяч жителей Белоруссии уже уплатили сбор за неучастие в финансировании государственных расходов — так называемый налог на "тунеядцев", говорится в сообщении пресс-службы министерства по налогам и сборам республики.

Ранее налоговые органы Белоруссии выслали более 240 тысяч уведомлений на уплату сбора на финансирование государственных расходов.

"По последним данным, уже больше 16 тысяч граждан уплатили сбор на финансирование государственных расходов. Поступило в бюджет данного платежа более 4,8 миллиона рублей (около 2,4 миллиона долларов)", — говорится в сообщении.

В апреле прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал так называемый декрет "о тунеядцах", в соответствии с которым неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (более 200 долларов). Неуплата или неполная уплата сбора влекут за собой штраф или административный арест с обязательным привлечением к общественным работам. Изначально власти предполагали, что в Белоруссии окажется порядка 400 тысяч граждан, которые не работают и не платят налоги.