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    В Белоруссии проходят акции против налога "с тунеядцев"

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    Акции протеста прошли в Могилеве, Гомеле и Витебске. Участники акции выступают против декрета "о тунеядцах". В акциях участвует по несколько сотен человек.
    Митинг против налога на тунеядство в Белоруссии
    Скриншот с Youtube

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. В Белоруссии проходят уличные акции против так называемого налога "с тунеядцев". В акциях участвует по несколько сотен человек. Об этом сообщают в воскресенье местные СМИ.

    Марша рассерженных белорусов
    @svaboda
    Марш рассерженных белорусов в Минске

    В пятницу в Минске прошел несанкционированный городскими властями "Марш рассерженных белорусов", организованный представителями оппозиции. В пиковые моменты количество участников марша составляло примерно 2-2,5 с половиной тысячи человек. Участники акции, собравшиеся на Октябрьской площади в центре Минска, приняли резолюцию, в которой содержались, в частности, требование отменить декрет "о тунеядцах", а также призыв к властям начать переговоры. Если до 17 марта не будут предприняты шаги по выполнению изложенных в резолюции требований, участники акции, согласно документу, оставляют за собой право на дальнейшие "коллективные действия".

    По информации СМИ, в частности, акция протеста, организованная представителем оппозиционной Объединенной гражданской партии, состоялась в Могилеве. Участники акции выступают против декрета "о тунеядцах".

    Кроме того, согласно сообщениям, подобная акция прошла в Гомеле. Также белорусы, недовольные декретом "о тунеядцах", протестуют на площади Победы в Витебске.

    В апреле 2015 года президент Белоруссии подписал так называемый декрет "о тунеядцах", в соответствии с которым неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (более 200 долларов). Неуплата или неполная уплата сбора влекут за собой штраф или административный арест с обязательным привлечением к общественным работам. Срок уплаты данного налога истекает 20 февраля. По данным министерства по налогам и сборам, пока лишь около 10% белорусов, которым прислали извещения об уплате "налога на тунеядство", заплатили этот сбор. Всего извещения об уплате налога получили более 470 тысяч граждан Белоруссии.

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