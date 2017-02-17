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    "Майдан" в Минске

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    Участники несанкционированного городскими властями "Марша рассерженных белорусов", организованного в Минске представителями белорусской оппозиции, приняли резолюцию с требованиями к властям.
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    Около тысячи человек собрались на Октябрьской площади. Они приняли резолюцию с требованиями в властям, которую зачитал один из организаторов акции — кандидат в президенты на выборах 2010 года Николай Статкевич. Документ содержит требования отменить декрет "о тунеядцах", прекратить повышение пенсионного возраста и тарифов ЖКХ, а также "вернуть свободные и честные выборы", передает корреспондент РИА Новости.

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    Резолюция содержит призыв к власти начать переговоры, и, если до 17 марта не будут предприняты шаги по выполнению изложенных в резолюции требований, участники акции, согласно документу, оставляют за собой право на дальнейшие "коллективные действия". Кроме того, были выбраны четыре человека из представителей оппозиционных лидеров для переговоров с властью.

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    Участники марша прошли с файером, плакатами и растяжками, под музыку из переносных колонок, с бело-красно-белыми флагами по проспекту Независимости в сторону министерства по налогам и сборам. Люди кричали лозунги "Живет Беларусь", а также "Солидарность", "Нет декрету номер три".

    За акцией наблюдали сотрудники милиции, в том числе в штатском, они не препятствовали проведению акции. Они не позволили участникам марша выйти на проезжую часть во время движения. Сотрудники ГАИ пытаются призвать протестующих соблюдать правила дорожного движения.

    В апреле 2015 года президент Белоруссии подписал так называемый декрет "о тунеядцах", в соответствии с которым неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (более 200 долларов). Неуплата или неполная уплата сбора влекут за собой штраф или административный арест с обязательным привлечением к общественным работам. Срок уплаты данного налога истекает 20 февраля.

    По данным министерства по налогам и сборам, пока лишь около 10% белорусов, которым прислали извещения об уплате "налога на тунеядство", заплатили этот сбор. Всего извещения об уплате налога получили более 470 тысяч граждан Белоруссии.

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