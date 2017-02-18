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    Марш рассерженных белорусов в Минске

    (обновлено: )15411
    Марша рассерженных белорусов
    Марша рассерженных белорусов
    Марша рассерженных белорусов
    Марша рассерженных белорусов
    Марша рассерженных белорусов
    Марша рассерженных белорусов
    Марша рассерженных белорусов
    Марша рассерженных белорусов
    Тысячи человек собрались на Октябрьской площади в Минске
    @svaboda
    Марша рассерженных белорусов
    Участники акции приняли резолюцию с требованиями в властям, которую зачитал один из организаторов акции — кандидат в президенты на выборах 2010 года Николай Статкевич
    @svaboda
    Марша рассерженных белорусов
    Документ, принятый участниками акции, содержит требования отменить декрет "о тунеядцах", прекратить повышение пенсионного возраста и тарифов ЖКХ
    @svaboda
    Марша рассерженных белорусов
    Участники марша прошли с файером, плакатами и растяжками, под музыку из переносных колонок и с бело-красно-белыми флагами
    @svaboda
    Марша рассерженных белорусов
    Марш прошел без столкновений с правоохранителями
    @svaboda
    Марша рассерженных белорусов
    Требование, явно адресованное президенту
    @svaboda
    Марша рассерженных белорусов
    "Марша рассерженных белорусов" в Минске
    @svaboda

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    Тысячи человек собрались на Октябрьской площади в Минске

    Тысячи человек собрались на Октябрьской площади в Минске в пятницу. Они приняли резолюцию с требованиями в властям, которую зачитал один из организаторов акции — кандидат в президенты на выборах 2010 года Николай Статкевич. Документ содержит требования отменить декрет "о тунеядцах", прекратить повышение пенсионного возраста и тарифов ЖКХ, а также "вернуть свободные и честные выборы".

    Марш рассерженных белорусов в Минске. Видео
    Канал NN VIDEO TV на Youtube
    "Майдан" в Минске

    Резолюция содержит призыв к власти начать переговоры, и, если до 17 марта не будут предприняты шаги по выполнению изложенных в резолюции требований, участники акции, согласно документу, оставляют за собой право на дальнейшие "коллективные действия". Кроме того, были выбраны четыре человека из представителей оппозиционных лидеров для переговоров с властью.

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    Участники марша прошли с файером, плакатами и растяжками, под музыку из переносных колонок, с бело-красно-белыми флагами по проспекту Независимости в сторону министерства по налогам и сборам. Люди кричали лозунги "Живет Беларусь", а также "Солидарность", "Нет декрету номер три".

    За акцией наблюдали сотрудники милиции, в том числе в штатском, они не препятствовали проведению акции. Они не позволили участникам марша выйти на проезжую часть во время движения. 

    В апреле 2015 года президент Белоруссии подписал так называемый декрет "о тунеядцах", в соответствии с которым неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (более 200 долларов). Неуплата или неполная уплата сбора влекут за собой штраф или административный арест с обязательным привлечением к общественным работам. Срок уплаты данного налога истекает 20 февраля.

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    По данным министерства по налогам и сборам, пока лишь около 10% белорусов, которым прислали извещения об уплате "налога на тунеядство", заплатили этот сбор. Всего извещения об уплате налога получили более 470 тысяч граждан Белоруссии.

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