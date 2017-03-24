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    Общество

    Украинская журналистка задержана в Минске

    (обновлено: )23420
    По словам журналистки Кристины Бердинских, ее и других журналистов привезли в Московское РОВД Минска, но из буса пока что не выпускают.
    Кристина Бердинских
    Кристина Бердинских, facebook

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Украинская журналистка издания "Новое время" Кристина Бердинских задержана в Минске.

    Об этом Бердинских сообщила на своей странице в Facebook.

    По словам Кристины, сейчас ее везут в Московское РОВД, о причине задержания полиция не сообщила. 

    "Минск. Ул. Фабрициуса, 4. Сюда пришли родственники принести передачи задержанным (во время марша "тунеядцев", — Ред.). Приехал наряд милиции. Говорят, поступило сообщение о преступлении. Переписали личные данные 13 человек. Мои в том числе. Я аккредитована и работаю официально в Минске. Никого не выпускают. Что с нами делать, не знают. Сказали ждите. Рядом синий бус. Просят пройти в бус", — написала Бердинских перед задержанием.

    Позже Бердинских опубликовала фото из микроавтобуса силовиков, куда ее посадили после задержания.

    Кристина Бердинских, facebook
    Кристина Бердинских во время задержания

    "Мы в бусе. Нас 13 человек. Нам говорят, что мы не задержаны. Привезли выяснять обстоятельства в Московское РОВД. Из буса не выпускают", — добавила журналистка.

    Напомним, во вторник, 21 марта, украинский журналист Роман Цимбалюк сообщил о задержании в Москве. Вместе с ним был также задержан оператор телеканала "1+1" Никита Бородин. По словам украинского журналиста, инцидент произошел после интервью с аспирантом МГУ, который, как ранее сообщали некоторые СМИ, во время празднования фестиваля "Весна" вывесил в окне общежития украинский флаг.В МИД Украины сначала назвали произошедшее провокацией РФ, а в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что выяснят все обстоятельства. Позже всех задержанных отпустили.

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