Украинская журналистка задержана в Минске

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Украинская журналистка издания "Новое время" Кристина Бердинских задержана в Минске.

Об этом Бердинских сообщила на своей странице в Facebook.

По словам Кристины, сейчас ее везут в Московское РОВД, о причине задержания полиция не сообщила.

"Минск. Ул. Фабрициуса, 4. Сюда пришли родственники принести передачи задержанным (во время марша "тунеядцев", — Ред.). Приехал наряд милиции. Говорят, поступило сообщение о преступлении. Переписали личные данные 13 человек. Мои в том числе. Я аккредитована и работаю официально в Минске. Никого не выпускают. Что с нами делать, не знают. Сказали ждите. Рядом синий бус. Просят пройти в бус", — написала Бердинских перед задержанием.

Позже Бердинских опубликовала фото из микроавтобуса силовиков, куда ее посадили после задержания.

Кристина Бердинских, facebook Кристина Бердинских во время задержания

"Мы в бусе. Нас 13 человек. Нам говорят, что мы не задержаны. Привезли выяснять обстоятельства в Московское РОВД. Из буса не выпускают", — добавила журналистка.

Напомним, во вторник, 21 марта, украинский журналист Роман Цимбалюк сообщил о задержании в Москве. Вместе с ним был также задержан оператор телеканала "1+1" Никита Бородин. По словам украинского журналиста, инцидент произошел после интервью с аспирантом МГУ, который, как ранее сообщали некоторые СМИ, во время празднования фестиваля "Весна" вывесил в окне общежития украинский флаг.В МИД Украины сначала назвали произошедшее провокацией РФ, а в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что выяснят все обстоятельства. Позже всех задержанных отпустили.